Francisco Rubio Royo: «No debemos formar a los alumnos solo para facilitarles el empleo» El primer rector de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria abrió el curso académico de la Universidad del Atlántico Medio

Los actos académicos universitarios no son eventos muy entretenidos. El protocolo, la excesiva formalidad, el habitual poco cuidado por acabar a la hora prevista o el Gaudeamus igitur (himno universitario) no son para cualquiera. Aunque entre tanto adorno también hay espacio para la reflexión y el debate.

El acto de apertura del curso académico 25-26 de la Universidad del Atlántico Medio no fue una excepción. Entrada solemne de los doctores, saludos interminables a las autoridades asistentes y varios discursos. Entre ellos, la lección magistral de Francisco Rubio Royo dejó algunas pinceladas sobre un tema que va más allá de la educación: ¿son las universidades meras formadoras de trabajadores?

El primer rector de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, cargo que ocupó entre 1989 y 1998 y al que ha sumado otros puestos de responsabilidad en varios centros educativos, es una voz autorizada para responder a esa pregunta y reflexionar sobre los retos de la universidad en una era en la que la tecnología está transformando el mundo y casi todos parecen quedarse atrás.

Su postura es bastante clara: «¿Solo debemos formar a los alumnos para facilitarles el empleo? Mi respuesta es no», afirmó. «Todas las organizaciones deben tener un propósito que vaya más allá del márketing», añadió durante una lección titulada «Qué significa aprender en la universidad».

Las instituciones educativas, vino a decir Rubio Royo, deben buscar el equilibrio entre responder a las necesidades del mercado (para eso hizo un resumen de cuáles son las principales necesidades del mercado labora a medio y largo plazo) y la búsqueda de una formación integral que otorgue capacidades transversales a cualquier actividad laboral y social.

«Es importante centrarse en las habilidades y competencias. El talento está más ahí que en los conceptos», dijo Rubio Royo, que señaló que lo importante es lo que el alumnado aprende, no lo que se le enseña.

Entre esas habilidades debe haber, en su opinión, un equilibrio entre lo técnico (como la IA o el machine learning) y lo social. Por eso, en su lista de las competencias que propone para Canarias destacan cosas como la adaptabilidad, el pensamiento analítico o la tolerancia y el respeto a las discrepancias.

El peligro de la polarización

La rectora de la Universidad del Atlántico Medio, Ana María González Martín, recogió el guante. En su opinión, la competencia que todos necesitamos en el siglo XXI es la empatía, respuesta a lo que calificó como «el mayor peligro social» en la actualidad: la polarización de ideas.

«Es un proceso por el cual las opiniones de los individuos y los grupos tienden a radicalizarse y a alejarse del centro que nos permite llegar a consensos», apuntó. «Las consecuencias las estamos viviendo a nivel internacional: radicalización de los discursos, violencia social, bloqueo del diálogo político e inestabilidad institucional».

Como culpable, Ana María González señaló a las redes sociales. «Son la mayor arma de radicalización», denunció. «Su objetivo es que pasemos en ellas cuanto más tiempo mejor. El algoritmo aprende qué nos gusta y nos nutre cada día de mensajes que son los que queremos escuchar. Los jóvenes de 20 años pasan de media de cinco a seis horas cada día en redes sociales. Eso es una gran parte en la que uno se retroalimenta de sus propias ideas. Y con el avance de la IA, es casi imposible saber cuáles de los vídeos y noticias que estamos viendo son ciertos o no».

«Sabiendo que de manera individual no podemos cambiar esa polarización, lo que nos tenemos que plantear es qué tienen que hacer las universidades», apuntó la rectora, que dio su receta: dar a los alumnos datos científicos de cómo funciona el cerebro humano y enseñarles a detectar contenidos falsos. «Nadie va a dejar las redes sociales, pero tenemos que ser conscientes de lo que está pasando».

Diez años del nacimiento de la universidad

La Universidad del Atlántico Medio ha cumplido en 2025 diez años. En 2015, el Parlamento de Canarias aprobó por unanimidad la ley que le otorgaba reconocimiento, hecho que recordó en su intervención Astrid Pérez, actual presidenta del Parlamento y diputada en aquel momento. «La Universidad del Atlántico Medio ha sido, sin lugar a dudas, un proyecto educativo muy bueno para Canarias», dijo Pérez.

La universidad es una de las cuatro privadas aprobadas en el archipiélago (las otras tres son la Universidad Europea, la Universidad Fernando Pessoa y la Universidad de las Hespérides) y cuenta con campus en Gran Canaria y Tenerife.

En el curso 24-25 acogió a 5.639 estudiantes , entre presenciales y online, y contó con 228 profesores. La oferta educativa estuvo compuesta por diez grados, diez másteres y un programa de doctorado, cifras que suben en el curso 25-26.