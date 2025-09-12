Francisco García: «Mientras no cese la barbarie en Gaza, no puede ser un inicio de curso normal» El rector de la Universidad de La Laguna, ha condenado este viernes en el Paraninfo Universitario de Tenerife «el genocidio que el Gobierno de Israel está cometiendo en Gaza»

«Mientras no cese esta barbarie, para una institución que reconoce en sus estatutos como una de sus funciones esenciales la defensa de los derechos humanos, la democracia y la paz, este no es, no puede ser, un inicio de curso normal», ha afirmado Francisco García, rector de la Universidad de La Laguna, en el Paraninfo Universitario en presencia del presidente de Canarias, Fernando Clavijo.

García ha prevenido del miedo y de la estupidez colectiva, que «paralizan la reflexión moral» y permiten que surjan «líderes peligrosos y movimientos sociales irracionales, convirtiendo al individuo en una herramienta del mal».

Ha condenado «el genocidio que el Gobierno de Israel está cometiendo en Gaza, con más 20.000 niños y niñas asesinados»; «un ejemplo especialmente aterrador por el efecto del olvido en la creación del enemigo».

El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, ha juzgado «muy oportuna y clarificadora la declaración de intenciones» del rector de la ULL «en estos momentos que nos ha tocado vivir», con «una guerra dentro de Europa» y con «la barbarie en Gaza».

Y frente a este panorama, ha proseguido Clavijo, Europa está sumida en «una crisis de identidad», en la que «no sabes qué decir ni hacer» ante la imposibilidad de «dar con una sola voz».

Se vaticinan «tiempos de profundos cambios, que no siempre son para mejor», ha advertido el presidente de Canarias, quien ha recalcado que además de educar en contenidos, las universidades tienen en sus manos la formación de miles de alumnos en «pensamiento crítico, en buscar la verdad».

Aparte de las guerras físicas, ha subrayado Clavijo, está «la guerra cognitiva» que se libra a través de las redes sociales, en las que «se adoctrina a la juventud para que se pierdan esos valores» y se interviene para influir en el resultado de las elecciones.