Existen desigualdades en el apoyo educativo a los hijos en Canarias: las madres se implican más

Dánae Pérez Perdomo Las Palmas de Gran Canaria Jueves, 17 de julio 2025, 14:23

Madres y padres no acuden por igual a los centros educativos para conocer el rendimiento de sus hijos o hijas. Existen diferencias en el 60% de los casos y, en el 36% de estos, se impone el modelo materno, en el que la madre carga con la responsabilidad de trasladarse a la escuela. La situación es más equilibrada en las familias con mayores recursos, mientras que en los hogares con menor nivel socioeconómico la tarea recae prácticamente en las madres.

Así se desprende del 'Informe sobre participación e implicación de la comunidad educativa en Canarias: Realidades y propuestas', elaborado por el Consejo Escolar de Canarias (CEC) y presentado este jueves en La Laguna, Tenerife, en rueda de prensa.

La presidenta del CEC, Natalia Álvarez, puso de relieve que el órgano detectó hace años un «apagón» en la participación del sector de las familias y del alumnado en la comunidad educativa. Entonces, nació la idea de profundizar en el asunto, con la realización de encuestas a 17.000 familias con hijos o hijas en 6º de Primaria y a alumnado que forma parte del proyecto Motor de Ciudadanía Activa, impulsado por el propio Consejo.

La profesora de la Universidad de La Laguna (ULL) y coordinadora de la comisión de realidad educativa del CEC, Carmen Nieves Pérez, insistió en la importancia de establecer diferencias entre implicación y participación familiar. La primera hace referencia al apoyo que brindan los progenitores a sus hijos en el proceso de aprendizaje en el hogar y acercándose a las tutorías en los centros. La segunda, a su presencia en las estructuras formales, como son los órganos colegiados o las propias actividades que desarrolla la institución escolar.

El estudio refleja que «las familias se implican mucho, tanto en el ámbito escolar, yendo a las tutorías, como en el del hogar», pero esta implicación no necesariamente se traduce en mejores resultados académicos. La implicación es incluso mayor cuando los hijos o hijas «van peor en los estudios». «Encontramos un dato, que es que se implican más cuando el perfil del estudiante es varón en situación de posible abandono escolar», puntualizó Pérez.

La coordinadora puso de relieve que el 80% de los progenitores que rellenaron la encuesta son mujeres, lo que «da a entender que las madres se encargan mayoritariamente de las cuestiones referidas a la escuela».

Otro aspecto que destacó fue la desigualdad social, que está demostrado que «afecta al rendimiento» escolar. Pero no solo eso. El estudio pone de manifiesto que «las familias más vulnerables se implican notablemente», pero el «apoyo escolar no se puede hacer igual si las familias cuentan con pocos recursos», lo que invita a reflexionar «acerca de las prácticas y políticas» que se desarrollan desde los centros a la hora de trabajar el refuerzo escolar. «Se necesitan recursos públicos porque las familias no pueden apoyar», resumió.

Pérez resaltó del mismo modo que las familias de sectores más vulnerables participan más en las AMPA y en las actividades formativas que implementan las escuelas. La participación es mayor en el sector público.

La voz del alumnado

El estudio también pone el foco en la escasez de asociaciones de estudiantes, pues solo existen 15. Pérez recriminó al respecto que la «estructura burocrática dificulta la participación» de este sector, por lo que «se debe simplificar».

Apuntó, a su vez, que el alumnado entrevistado de Motor de Ciudadanía Activa «confía en la idea de participar», pero critica la interpretación que hacen los adultos de su participación, ya que consideran que «no creen en la participación del alumnado y no confían en que pueda hacer activa, sobre todo, en aquellos asuntos que implican más a las familias y profesorado».

Los consejos escolares municipales, en el punto de mira El Informe sobre participación e implicación de la comunidad educativa en Canarias: Realidades y propuestas, presentado ayer en La Laguna por el Consejo Escolar de Canarias (CEC), resalta la situación de los consejos escolares municipales. A pesar de ser obligatorios, en el 67,39% de los municipios de menos de 10.000 habitantes o no existen o no tienen utilidad. Un porcentaje que disminuye al 28,57% en los de más de 10.000 habitantes. Ante esto, el CEC solicita que se que se aumente la publicidad de los procesos de participación ciudadana, un nuevo modelo para las localidades con menor población y que se regule su funcionamiento con parámetros comunes. La coordinadora de la comisión de realidad educativa del órgano, Carmen Nieves Pérez, expuso que la participación en las votaciones de los diferentes consejos escolares es mayor entre los sectores más pequeños o vulnerables, como pueden ser las familias con hijos o hijas con necesidades específicas de apoyo educativo (NEAE). Una participación que se reduce a medida que aumenta el nivel educativo, por lo que pidió dinamizar los procesos participativos en etapas como Secundaria. Por otro lado, el CEC pide que los consejos escolares insulares se utilicen como órganos asesores en función de las particularidades de cada isla, como es la gestión de comedores o transporte escolar.