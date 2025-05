«Estudié para el MIR once horas al día. Valió la pena, lo logré»

Bárbara Blanco Las Palmas de Gran Canaria Jueves, 15 de mayo 2025, 18:39 | Actualizado 18:45h. Comenta Compartir

Javier Sánchez recuerda con nitidez los días en que su mundo cabía en cuatro paredes, un escritorio y una montaña de apuntes. Estudiaba once horas diarias, apenas salía de su habitación, y renunció a todo lo que no fuese prepararse para el examen por una plaza de Médico Interno Residente (MIR), una prueba de acceso en España para los graduados en Medicina que desean especializarse.

Hoy, sus palabras suenan más a alivio que a sacrificio: Javier figura en el número 65 de 13.711 presentados al difícil examen este año, una hazaña que le ha permitido elegir una plaza de residente en Dermatología, una de las especialidades más demandadas, y ha decidido hacerlo en Madrid con el objetivo de cambiar de aires: «Valió la pena todo el esfuerzo y sacrficio. He cumplido un sueño porque ya soy médico dermatólogo».

Comenta todo su esfuerzo y alegría minutos antes del acto celebrado este jueves en la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (ULPGC) para reconocer al alumnado egresado que ha conseguido plaza tras los exámenes MIR y de Enfermero Interno Residente (EIR), equivalente de la formación sanitaria especializada para los graduados en Enfermería. Son el futuro de la sanidad canaria.

También en Enfermería hay grandes resultados, como el de la egresada Irene López Rodríguez, que obtuvo la 125 mejor nota de las de 7.932 personas que se presentaron a la prueba y el segundo mejor puesto en Canarias.

La Facultad de Ciencias de la Salud no sabe la cifra exacta de personas tituladas que han obtenido plaza este año para su especialización. De los 140 egresados en Medicina por la ULPGC en el curso 2023-24, 125 se presentaron al examen, y aunque el proceso de adjudicación de plazas sigue en curso -ya que pueden producirse cambios por renuncias o movimientos de última hora-, al menos unos 30 ya han elegido plaza y la mayoría hará su residencia en los principales hospitales de Canarias.

Ellos y ellas fueron los reconocidos este jueves en un acto junto a la decana de la Facultad de Ciencias de la Salud, María del Mar Tavío; el rector de la ULPGC, Lluís Serra; la presidenta del Colegio de Médicos de Las Palmas, Elizabeth Hernández; y el vicepresidente del Consejo Social de la universidad, Jesús León Lima.

El apoyo del entorno ha sido clave

Además de muchas horas de estudio también es necesario apoyo del entorno. Cristian Martel, futuro residente de Medicina Interna en el hospital de Gran Canaria Doctor Negrín tras superar el MIR, se emociona al recordar a su mayor apoyo. «Esto es de mi abuelo, mío no es», asegura con la voz temblorosa. El reconocimiento es también para él, y lo explica: «Me llevaba todos los días a la biblioteca, con 86 años me hacía la comida para llevármela en el túper, me ayudaba en todo. No hizo el examen, pero casi que estudiaba por mí». Su relato dibuja una realidad común entre los aspirantes MIR: la vida en pausa durante los meses de preparación. «Tus allegados te tienen como el apartado que está en la habitación. El mundo sigue girando y tú no estás en él», relata el futuro internista.

Sintió además que el examen fue un bache difícil de superar. «Salí llorando. Todos pensamos que acabaríamos haciendo la residencia en otro lado. Pero salió bien», relata aliviado. Ahora, Cristian sabe que queda lo más difícil: «Los libros son una cosa, pero el pan es otra. Queda lo más complicado y trabajaremos como lo hemos hecho siempre».

Para Laura Almeida, que también ha elegido Medicina Interna, ella en el complejo hospitalario Insular-Materno Infantil, la clave ha sido la constancia: «Me cuesta mucho ir al día. Lo más difícil fue mantener la motivación, sentarme frente al escritorio cada día sabiendo a dónde quería llegar». Su mayor agradecimiento va para sus compañeros de piso. «Los tres nos ayudábamos mutuamente. Tenerlos fue clave», recuerda con cierta nostalgia en la voz.

Laura Rodríguez, que también estará en el Insular pero en Digestivo, comparte la sensación de haber renunciado a mucho. «He cumplido parte de un sueño, pero el verdadero será ser una verdadera profesional, no solo a nivel teórico, sino de calidad humana», expresa. También ella salió del examen con una mezcla de cansancio y decepción. «Me decía: sigue, te llevas preparando seis meses para esto, no te vengas abajo. Y lo conseguí tras pasar el sufrimiento».

Además de Medicina Interna o Digestivo, los egresados de la ULPGC que han elegido plaza se han ido a especialidades como Cardiología, Anestesia, Neurología o Neurocirugía, entre otras.

Mejores condiciones laborales

En el acto que reconoció a los egresados con plaza MIR de la Facultad de Ciencias de la Salud el rector Lluís Serra reivindicó mejores condiciones laborales para los futuros residentes: «No es justo que en otros países paguen tres veces más que en España. Serán la columna vertebral del sistema sanitario y tienen que estar bien recompensados con lo que se merecen», afirmó.

La decana María del Mar Tavío destacó que «es de justicia reconocer a todos los que han obtenido plaza, sea entre los primeros o los últimos puestos».

La presidenta del Colegio de Médicos, por su parte, insistió en que el reto no termina con el examen: «Ahora hay que ejercer como profesionales sensibles y comprometidos con sus pecientes», les dijo Elizabeth Hernández. Y Jesús León Lima afirmó que era «un honor reconocer a quienes serán el presente inmediato de nuestra sanidad».

Los y las futuras sanitarias especialistas ya con plaza hablan de vocación, aunque a algunos, como al futuro dermatólogo Javier Sánchez, le llegó con los años. «De pequeño quería ser ingeniero. Pero mis padres son médicos y los tuve como referente. En la carrera, cuando te alejas de la parte teórica y empiezas en el hospital, es cuando te enamoras de lo que haces».

