En la senda del empleo

La Formación Profesional es una enseñanza cuya finalidad principal es capacitar a las personas para el desempeño de una actividad profesional. Por eso, los estudios de Formación Profesional están destinados a la adquisición de competencias profesionales que permitan a las personas ejercer distintos trabajos.

Las enseñanzas de Formación Profesional del Sistema Educativo se estructuran en Ciclos Formativos, y estos, a su vez, pueden ser de dos tipos: de Grado Medio y de Grado Superior. Su duración es, por lo general, de 2.000 horas y se reparten en dos cursos lectivos. En el último trimestre del segundo curso se realiza el denominado módulo de Formación en Centros de Trabajo (FCT) o lo que comúnmente se conoce como prácticas en empresas.

Así pues, los estudios de Formación Profesional se dividen en familias profesionales. En Canarias hay implantadas 23, de las 26 familias profesionales existentes y se imparte, prácticamente, un centenar de títulos.

Además de la Formación Profesional dentro del sistema educativo, también existe la formación para el empleo. En este caso, no se habla de títulos de Formación Profesional sino de certificados de profesionalidad. Éstos se dividen en tres niveles y también se engloban dentro de las 26 familias profesionales.

Experiencia y práctica

Laboral. Las competencias adquiridas en los centros de Formación Profesional son de tipo práctico, lo que genera en los jóvenes un nivel de experiencia laboral con el que no pueden competir los estudiantes universitarios, que no contactan con el empleo hasta, como edad media, los 26 años. En este tipo de educación superior, la formación no solo proviene de los centros, sino también de las empresas, lo que les permite estar más actualizados y adaptados.