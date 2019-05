El rector de la ULPGC, sobre el último ‘ranking’: «No me lo creo»

He perdido toda la confianza en el Ranking CyD». «No me lo creo». «Es el único en el que nuestra universidad sale mal». Estas frases resumen la reacción ayer del rector de la ULPGC, Rafael Robaina, a la publicación el día anterior del informe anual que evalúa y compara el rendimiento de las universidades españolas y que sitúa al centro grancanario en el puesto 71 de los 73 analizados. Robaina afirmó sentirse «decepcionado» y «triste» por estos resultados porque suponen un «daño moral» para todo el personal de la ULPGC que trabaja día a día. Llegó incluso a valorarlo como «un sablazo». «No se trata de dar un mensaje de autocomplacencia, pero no voy a abandonar nuestra estrategia de acreditación oficial de la calidad de nuestros centros para quedar bien en un ranking», señaló al ser preguntado al final de una rueda de prensa sobre financiación del plan de I+D.

La ULPGC empeora este año en el Ranking CyD y de 36 indicadores analizados el informe dice que tiene rendimiento bajo en 21, medio en 10 y solo en uno, el relativo a prácticas del alumnado en empresas de la región, aprueba.

El rector señaló que a pesar de la pérdida de confianza la ULPGC seguirá aportando datos para estar en este informe, que impulsa la Fundación Ciencia y Desarrollo, presidida por la banquera Ana Botín. Sí destacó Robaina que no hay que esperar que los resultados mejoren a corto plazo. «Con la forma de recogida de datos, los correspondientes a estos años no se verían reflejados hasta el informe de 2022», señaló. Preguntado sobre si cree que este ranking favorece a universidades privadas, Robaina no dijo ni sí ni no, pero declaró que se han eliminado indicadores donde estos centros son muy débiles.

Según un comunicado del miércoles del equipo rectoral, «los ranking no utilizan datos homogéneos para la clasificación de las universidades, y algunas de ellas se han especializado trabajando sólo aquellos aspectos que más las favorecen» en este tipo de informes. La ULPGC destaca su posición en ranking como el THE, el 12 de España y «entre las 1.000 primeras del mundo en un informe en el que sólo entran 2.500 universidades». También menciona la posición en el «prestigioso» listado de Shanghai en áreas como Turismo, Ciencias del Mar, Economía o Veterinaria.