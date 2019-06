El espacio también es de las niñas

«El impacto de esto es brutal. Esta iniciativa sirve para una cosa muy simple: conectar a mujeres con niñas. Hablas con ellas de tu experiencia, de las barreras que has superado y a esas niñas les cambia la cara porque les abres un horizonte que hace media hora no tenían», afirmó la presidenta de Inspiring Girls, Marta Pérez. Y así fue.

Elena Pisonero: «Estamos aquí para combatir la autoexclusión de las niñas. Tienen derecho a ocupar su espacio en la ciencia»

«Los límites solo te los puedes poner tú», afirmó entusiasta la ingeniera electrónica Herenia Barrera. «¿Quién me iba a decir a mí hace diez años que iba a trabajar en Hispasat, ni en el mejor de mis sueños», señaló la ingeniera herreña. «Ejemplos como nosotras sirven para que no piensen que lo pueden hacer señaló Andrea Peña.

«Sé que el número de chicas en ingenierías es bajo, pero eso no es un impedimento. Tampoco me importó que no fuera una carera de niñas », les dijo.

«La idea aquí no es orientar sino inspirar», recordó Marta Pérez. Y eso es lo que se lleva el medio centenar de niñas que tras esos primeros encuentros se sentían dueñas de su propio destino. «Yo no voy a coger ciencias porque no se me dan, pero me ha gustado cómo te inspiran a seguir tus sueños sin importar si eres un chico o una chica y que las carreras no tienen género», afirmó Carolina (14 años). Laura (13 años) coincidía con ella: «Me ha perecido una buena la charla. Han inspirado a varias chicas a hacer lo que más les guste sin importar nada».