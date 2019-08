El cambio en los métodos de enseñanza es una realidad

La mayor ventaja de la formación e-learning (on line) es que el alumno es quien fija los horarios de clase, lo cual es fundamental para aquellas personas que trabajan o que tienen alguna incompatibilidad horaria con cualquier otra actividad (cuidado de hijos, horarios de entrenamientos, etc.). Otra gran ventaja es que puedes acceder al contenido cuantas veces quieras, en otras palabras, el alumno es dueño de su tiempo, ya que puede decidir qué momento del día le viene mejor para estudiar los temas y cuánto tiempo le quiere dedicar al estudio de los mismos.

La formación on line se caracteriza por su flexibilidad, porque el principal problema de la formación presencial es que si no puedes asistir a una clase, la pierdes. En la formación a distancia los cursos se programan con una amplitud suficiente para que el alumno tenga margen de organización y no sea “esclavo” de los plazos. Por otro lado ahorramos en costes y en tiempo de desplazamiento, pudiendo realizar la formación desde la comodidad de tu hogar o directamente desde la biblioteca.

De la pizarra tradicional se ha pasado a las pantallas de ordenador, con multitud de herramientas que complementan el aprendizaje, donde la posibilidad de integrar contenidos de diferentes soportes enriquece los programas formativos y ofrece muchísimas posibilidades adicionales a la formación tradicional. Al emplear textos, imágenes y sonido, la información nos llega por diferentes vías, y esto ayuda a asimilar el conocimiento en profundidad porque se facilita un aprendizaje activo.

La formación e-learning supone una actualización constante e inmediata de los contenidos, algo que la formación presencial no puede ofrecer de la misma forma. En un temario para policía donde las actualizaciones legislativas son constantes, ciertas partes del temario quedan anticuadas con cierta facilidad. En nuestra plataforma las actualizaciones se publican de inmediato, con lo que el alumno garantiza que estudia con un temario “a la última”. Un libro puede quedarse anticuado, una plataforma virtual renueva constantemente sus contenidos.

En nuestros años de experiencia también hemos detectado que a ciertos alumnos les resulta incómodo participar en clase o hablar en público y sabemos que se quedan con ciertas dudas por no preguntar. La formación a distancia facilita la comunicación entre los participantes de forma anónima, sin tener que intervenir en público.

En Cenpol llevamos varios meses desarrollando la plataforma Cenpol Contigo, cuyo nombre nace de la idea de cercanía y de la capacidad para poder conectarse en cualquier momento y desde cualquier lugar. Ya disponemos de todo el material para empezar la preparación de la oposición de Policía Nacional y estamos trabajando para hacerla extensiva a las oposiciones de Guardia Civil y Policía Local en el año 2020.

En nuestra plataforma el alumno dispone de cinco tutores para responder las dudas que surjan en cada una de las áreas, con lo que el alumno puede plantear cualquier pregunta facilitando de esta manera un correcto aprendizaje. En nuestros cursos existen tutorías donde se resuelven dudas en tiempo real con el tutor experto en la materia, por lo que se obtienen las mismas ventajas que si estuvieras en formación presencial.

En Cenpol contigo disponemos de grabaciones de vídeo de todo el temario por lo que el alumno accede a las mismas explicaciones que ve un alumno que asiste a nuestras aulas con la ventaja de que escuchas la explicación y ves las presentaciones perfectamente sin afectarte cuestiones como ubicación en el aula, murmullos de compañeros, etc.

Es verdad que no toda la formación a distancia es de la misma calidad (como también ocurre en la formación presencial) y que hay academias que se limitan a subir a la plataforma algún vídeo o examen sin preocuparse del correcto aprendizaje del alumno. El alumno de nuestro curso a distancia tiene material nuevo todos los días lectivos y accederá a uno o varios vídeos (según la extensión del epígrafe), uno o varios exámenes de test de la materia ya explicada y vídeos de explicaciones o de resolución de ejercicios de psicotécnicos, ortografía e inglés y material complementario de ayuda al estudio.

Ya está abierto el plazo de matriculación del próximo curso on line de preparación de la oposición de Policía Nacional que dará comienzo el próximo 2 de septiembre.

Puedes ampliar la información en nuestros centros de Cenpol Las Torres, Cenpol Vecindario o Cenpol Tenerife, en el 928 156 855 y en www.cenpol.es