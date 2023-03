Sin educación sexual integral en las aulas canarias: «No podemos esperar más»

La educación sexual integral «está ausente» de las aulas canarias y se enseña al alumnado mediante acciones «deslavazadas», la mayoría charlas de personas expertas de fuera de los centros ofertadas por diferentes administraciones sin un proyecto definido y sin planificación.

Y todo en un contexto donde gana terreno el mensaje de la ultraderecha oponiéndose a esta educación, promoviendo el pin parental, y en el que niños, niñas y jóvenes consumen vía online una pornografía que no entienden y que interpretan como su formación sexual, lo que se traduce en un aumento de las violencias sexuales.

Por eso «no se puede esperar más», afirma Mary Bolaños, portavoz del colectivo Harimaguada, cuyo programa de educación afectivo sexual hizo que Canarias fuera un referente a nivel nacional e internacional.

Para revertir esta situación 107 asociaciones, que van de colegios profesionales a colectivos sociales o sindicatos de las islas, han suscrito y se han comprometido con el manifiesto 'Ante el futuro de la Educación Sexual en Canarias: ¡Por el derecho a una vida deseada, digna y saludable para todas las personas!', surgido de unas jornadas monográficas organizadas por Harimaguada en noviembre del año pasado y que será expuesto en el Parlamento canario esta semana.

La exigencia es clara, que el Gobierno ponga en marcha un plan integral de educación y atención a la sexualidad y «cumpla así la Proposición no de Ley aprobada por unanimidad en 2018», explica Bolaños.

«Lo que necesita la ciudadanía es tener educación para disponer de herramientas para decidir sobre su biografía sexual y atención con servicios que complementen esa educación, como consultas para jóvenes sobre sexualidad, centros de planificación familiar o teléfonos de atención sexual, algo que ya teníamos», destaca.

En este sentido, Bolaños lamenta el «retroceso» que ha sufrido Canarias a la hora de educar en sexualidad y la falta de respuesta de las diferentes administraciones para aplicar lo que es un «derecho».

«No queremos un documento, sino un plan de políticas integrales donde se diga qué se va a hacer desde las diferentes consejerías, eso es lo que hace falta en estos momentos», sostiene.

El manifiesto critica el cambio hacia un modelo «preventivo» con charlas puntuales en los centros que «se ha demostrado que no sirve». «No solo reivindicamos una educación sexual, sino que sea integral, biográfica y comunitaria, porque no sirve cualquier educación sexual como no sirve cualquier educación», destaca la experta.

Acompañar al profesorado

Bolaños reclama la necesidad de formar y acompañar al profesorado para que vuelva a asumir esta educación. «Ahora un docente piensa que tiene que venir alguien de fuera y se ha roto en muchos momentos la complicidad que había entre profesorado y familias, de tal manera que muchos docentes tienen miedo a la respuesta de madres y padres cuando se aborda el tema de la sexualidad, y ahí influyen todas las ideas que están poniendo sobre la mesa la ultraderecha, diciendo que se les habla a los niños de cosas que no tienen que aprender y tratando de imponer el pin parental», señala.

«No podemos esperar más», resume la representante de Harimaguada, «porque la realidad nos desborda y los datos dejan claro que o incorporamos la educación afectivo sexual en los centros educativos y se incorporan los servicios en otras áreas para dar una formación y atención integral o seguirá aumentando la violencia sexual, hacia personas LGTBI, la soledad e incluso el suicidio, porque todos esos elementos tienen que ver con la educación afectiva y la educación sexual».

Y lamenta como una oportunidad perdida que Canarias fuera pionera en la asignatura de Emocrea pero incorporando solo la educación afectiva y «olvidando la sexual».

Consumo de pornografía

Junto a la ausencia de esa formación integral se incorpora el consumo a edades cada vez más tempranas de pornografía. «Vemos a niños pequeños con un lenguaje mucho más sexualizado que antes, con conductas sin entender lo que hacen, pero el avance de la tecnología no es el problema, es que no los estamos preparando para ese avance», sostiene la experta.

«No podemos abandonar a los niños, niñas y jóvenes a que se enfrenten a todo ese modelo de sexualidad violenta, que no entienden como ficción, porque buscan sexo en internet y asumen la pornografía como su educación sexual», añade.

Está en las leyes

Ya desde la Logse las leyes educativas contemplan la obligación de impartir educación afectivo sexual, pero «los papeles aguantan todo y hay que ver cómo se desarrolla lo que dicen las leyes en las escuelas», sostiene Bolaños, quien ve cierta «hipocresía» en que las normas como la última reforma educativa destacan como un pilar de la educación el área afectivo sexual pero que luego en los currículos no se explicite al profesorado cómo y qué deben impartir.

El resultado, añade, es que aparte de esas charlas puntuales de personas de fuera de los centros solo se implique el profesorado más concienciado e implicado.

«Al profesorado hay que darle una formación presencial y necesita acompañamiento y más en un momento como el actual, y ahí es necesario un liderazgo político para dejar claro que la educación sexual es un derecho, y hay que hacerla bien, formando a los docentes y contando con las familias», resume la educadora.