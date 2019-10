Educación da el visto bueno a los libros gratis para 86.000 escolares

Educación dio desde este vienes a los equipos directivos de los centros escolares de infantil y primaria la orden de adquirir los libros y el material escolar para el alumnado que tiene derecho a recibirlo gratuitamente por el bajo nivel de renta de sus familias. Desde este lunes lo están haciendo también para los alumnos que cursan de tercero de primaria en adelante, secundaria y FP básica y de los programas de FP adaptada. La directora general de Centros, Infraestructuras y Promoción Educativa, Laly González, aseguraba este lunes que aunque los fondos no se comenzaron a librar hasta el viernes, la mayoría de los libros ya estaba en los centros y prácticamente todos los alumnos con derecho a libros gratuitos tenían acceso a ellos. «Los centros conocen perfectamente la situación de la mayoría de niños», dijo.

Esto no es óbice, sostuvo González, para que el personal de su departamento no haya trabajado sin pausa para agilizar lo más posible la solución a un problema que les sobrevino nada más aterrizar en la Consejería de Educación y que ayer, por fin, pudo decir que se había «conseguido» y que todas las solicitudes estaban comprobadas y concedidas conforme a la renta mínima requerida: no superar los 16.135,08 euros para familias de cuatro miembros y 1.600 euros más por cada persona del núcleo familiar a partir del cuarto miembro.

En esta situación familiar están en torno a 86.000 escolares en toda Canarias. Una cifra que se concretará este artes hoy cuando los equipos directivos de todos los centros comprueben fehacientemente qué alumnado tiene derecho a los libros y el material gratuito debido al bajo nivel adquisitivo de sus familias, explicó Laly González, que apuntó que desde su departamento ya se había hablado con las editoriales para que los libros estuvieran en los centros al inicio de curso aún si conocerse cuántos serían finalmente abonados por la Consejería.

A principios de mes el Estado ya había transferido a la comunidad autónoma 3,8 millones de euros, con lo que finalmente se han destinado al pago de este servicio público un total de 7,3 millones de euros para el uso gratuito de libros de texto de escolares de centros públicos y concertados de las islas.