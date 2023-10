Educación aprueba una OPE de 1.071 plazas que se convocarán tras la estabilización

La Mesa Sectorial de Educación, donde están representados los sindicatos docentes y el Gobierno canario, aprobó este viernes una oferta pública de empleo (OPE) de 1.071 plazas. Estas corresponden al año 2023, aunque las pruebas no se harán hasta que concluya el proceso extraordinario de estabilización, que puede extenderse hasta finales de 2024.

La oferta, además, se acumulará a la del próximo año, señala Pedro Crespo, presidente de ANPE, con lo que a estas más de mil plazas se podrían sumar las de 2024, otras 1.000, ya que «en relación a las plazas de reposición de todos los cuerpos docentes, se dispone de un plazo máximo de ejecución de tres años». Por otro lado, para no coincidir con el proceso extraordinario de estabilización, que debe estar culminado a 31 de diciembre de 2024, la OPE se convocará en 2025 aunque Crespo señala que aún es pronto para saber si irán todos los cuerpos coincidiendo como el próximo año Secundaria y Maestros o no. La cuestión, explica Crespo, es reducir la interinidad en la enseñanza en Canarias, que está en torno al 50%. «Vamos a ver cómo afecta el proceso estabilización tanto el de méritos como el concurso oposición». Cabe recordar que Canarias convocó 3.948 plazas que se estabilizarán por méritos y otras 1.145 por oposición. «Lo que insistimos es en que el proceso de estabilización no debe suponer el despido del profesorado interino de Canarias», señaló Pedro Crespo, que añadió que el concurso de méritos acumula ya un retraso importante dado que la baremación está siendo compleja por la ingente cantidad de documentación que se maneja.

De las 1.071 plazas de la OPE, que esta sí seguirá el modelo tradicional de oposición, 493 corresponden a profesorado de Enseñanza Secundaria y 541 al cuerpo de maestras y maestros. Además se ofertarán 14 de profesorado especialista en sectores singulares de Formación Profesional, diez de profesorado de Escuelas Oficiales de Idiomas, cuatro para docentes de Música y Artes Plásticas, otras cuatro para docentes de Artes Plásticas y Diseño, una para maestros y maestras de Taller de Artes Plásticas y Diseño y cuatro para la Inspección de Educación.

La cifra de 1.071 plazas se justifica por el número de docentes que se jubilan, las defunciones o por los saldos negativo en los concursos de traslados y excedencias. Número al que se le aplica un 120% de tasa de reposición. Estas, además, debían convocarse antes del 31 de diciembre de este año para evitar «su pérdida».

En los conservatorios canarios 70 plazas se estabilizarán por concurso de méritos y 23 por oposición

Por otro lado, la Mesa Sectorial también abordó la estabilización de plazas de los Conservatorios de Música, eliminadas de la oferta de empleo público de estabilización de 2022, según se recogió en la Ley de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Canarias. En total son 93 plazas, 23 de ellas por concurso oposición, 14 para profesorado de Música y Artes Escénicas y nueve cátedras, y otras 70 se estabilizarán mediante concurso extraordinario de méritos, en este caso 41 para profesorado y 29 para catedráticos y catedráticas.