Educación activará en «semanas» la aplicación contra el absentismo

Pilotaje

Después de que en las próximas semana -aún no hay fecha confirmada- se firme el convenio entre la Consejería de Educación y la Federación Canaria de municipios (Fecam) la aplicación que permitirá compartir información sobre las faltas del alumnado entre los centros escolares, la Consejería y los ayuntamientos se comenzará a probar en algunos centros antes de llevarla a todos los colegios e institutos del archipiélago , según adelantó este martes David Pérez-Dionis,

Diversidad

Pérez-Dionis considera un gran avance que ayuntamientos y Gobierno compartan información, porque ahora, al no ser en tiempo real, «se acaba perdiendo», reconoció, pero es consciente de que con el decreto recientemente publicado de prevención, intervención y seguimiento del absentismo y el abandono escolar temprano no es suficiente para hacer frente a este fenómeno. Por eso recordó que el Gobierno cuenta con un plan de atención a la diversidad vivo, que cada año se actualiza para abundar en la mejora los estándares educativos, rebajar los índices de fracaso escolar y ofertar estudios atractivos para reducir los problemas de escolarización, entre otros aspectos. Las medidas concretadas en el plan (proyectos como Impulsa y Tránsito o la incorporación de educadores sociales) «también ayudan a mejorar los niveles de abandono escolar», dijo Pérez-Dionis que admitió que «pese a que ya se está haciendo mucho ya no hay tiempo para que se vea».

«Esta legislatura estamos hablando de absentismo desde el día 1», aseguró el viceconsejero de Educación y Universidades, quien sostuvo que es «necesario abordar el absentismo y mejorarlo», por eso con el convenio espera que «se mejore el trabajo y se trabaje con mayor eficacia», apuntó.