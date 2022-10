Los docentes «desbordados de trabajo» y sin formación para aplicar la nueva ley

«Desbordados de trabajo» con «cierto malestar» y con «incertidumbre». Así se siente el profesorado canario ante los cambios introducidos por la Lomloe, que afecta a los cursos impares este año, la necesidad de entregar las nuevas programaciones y la falta de los currículos definitivos en Secundaria y Bachillerato -los de Infantil y Primaria acaban de ser aprobados este mes-, y demandan formación para su aplicación.

«Hay un cierto malestar porque efectivamente se sigue retrasando 'sine díe' los currículos. En estos momentos los están trabajando en el Consejo Escolar de Canarias. Yo calculo que estarán listos en febrero o marzo», afirma José Ramón Barroso, secretario general de la federación de Enseñanza de CC OO Canarias.

Precisamente las centrales sindicales, ante el «inmenso trabajo» del profesorado señalan que se logró que la entrega de las programaciones de los cursos que cambian se retrase a diciembre. La fecha inicial era el 17 de octubre, que se mantuvo para los cursos pares, a los que no afecta la denominada ley Celáa.

Por su parte, Pedro Crespo, presidente de ANPE Canarias, explica que aunque le están «haciendo caso a la Consejería de Educación», que ha dicho que en lo sustancial los currículos no van a cambiar entre los borradores y los definitivos, «crea inseguridad», y recuerda que ya cambiaron entre el primer borrador que publicó el Ministerio de Educación y el real decreto. «Lo mismo son cambios lo mismo cambios insignificantes, pero es que se nota lo precipitado de la implementación de esta ley, de lo cual no tiene culpa Canarias, pero es un disparate».

Además, dice Crespo, hay que tener en cuenta «las implicaciones que tiene los nuevos currículos en las programaciones y la gente no tiene formación. Hay cosas que se no cambian pero otras sí, como el contenido del perfil de salida, que no existía».

De hecho, ANPE está dando formación «nos están demandando esa formación y nos consta que están intentando dar formación desde Educación, pero tampoco dan a basto», añade Crespo. «Nosotros dimos una presencial en Fuerteventura y ahora tenemos otra online y ya son 1.100 docentes apuntados. La gente demanda muchísimo esta formación, están enfadados porque no es solo hacer la programación sino el propio desarrollo de la actividad lectiva. Intentamos hacer como una traducción lo más adaptada y simple posible. El profesorado no es especialista pedagógico y con esta ley se cambia una manera de dar clase sin habernos formado».

El profesorado, reconoce Gerardo Rodríguez, del STEC, se encuentra «desorientado» porque no es lo mismo «el borrador que el currículo oficial». Estos debían haber estado «antes del verano» y no con el curso empezado. «Independientemente del tema de las programaciones, no es aconsejable que a estas alturas se esté funcionando sin currículos definitivos», señala Rodríguez, quien recuerda que la mayoría de las comunidades ya lo tienen salvo Andalucía, Castilla-León, Cataluña, Galicia, Murcia, Euskadi y Canarias.

Cabe recordar que los nuevos currículos deben tener el aval del Consejo Escolar de Canarias y el dictamen del Consejo Consultivo, que ya lo lograron los de Infantil y Primaria. «Espero que estén en los próximos meses, pero esto va con mucha dilación», lamenta Rodríguez. Barroso, por su parte, resalta que la situación de incertidumbre no se está trasladando al alumnado gracias al trabajo del profesorado pues ya antes de la entrada en vigor de la Lomloe se estaban trabajando los aprendizajes por competencia.