Dimite el director general de Infraestructuras educativas de Canarias

El responsable de Infraestructuras Turísticas del Gobierno de Canarias, Fernando Miñarro(ASG) ha renunciado este miércoles a su cargo por «falta de recursos». Así se lo ha comunicado por correo electrónico al consejero de Educación, Poli Suárez (PP), en apenas los 100 primeros días de Gobierno.

Miñarro no ve garantías de que se dote al centro directivo de los recursos humanos adecuados para poder gestionar «todo el trabajo que tenemos por delante», según declaraciones recogidas por la Cadena Ser. «Yo he venido aquí a trabajar y a solucionar problemas y, si no tengo garantías de un equipo con el que pueda hacer mi trabajo, no estoy pintando nada».