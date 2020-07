¿Deben los niños repasar en verano?

Cuando la profesora de Alejandro (3º de Primaria) se despidió de sus alumnos el pasado 19 de junio por videollamada les quiso dejar claras dos cosas. La primera, que estaba muy orgullosa de todos por el esfuerzo demostrado en los últimos meses para seguir las clases desde casa. Cada uno a su ritmo. Y la segunda, que se olvidasen de hacer los deberes de verano hasta por lo menos mediados del mes de julio. «Esta es la parte con la que se ha quedado Álex», bromea su madre. Pero a Cristina Silván le ocurre lo que a muchos padres este año. ¿Será suficiente con que haga lo que le han mandado de clase o debería repasar los contenidos del último trimestre? ¿Se notará mucho la diferencia de nivel entre los niños que han seguido el curso con relativa normalidad y los que han tenido más dificultades? ¿Tendría que apuntarle a clases de refuerzo o mejor que descanse? Las dudas son muchas, pero la respuesta se repite. «La prioridad de este verano no es repasar materia. Resulta más importante atender la salud mental de los niños, bastante más afectada por las circunstancias del encierro que la intelectual», coinciden los expertos en educación infantil.

«El planteamiento no debe de ser muy distinto al de otros años a no ser que exista una necesidad especial de refuerzo por algún motivo concreto. Los niños tienen que aprovechar los meses de verano para desconectar. Este curso ha sido muy duro para todos, así que lo mejor tanto para ellos como para sus padres es que disfruten del aire libre todo lo que puedan, que se diviertan con sus amigos, que vayan al monte, a la playa... Por supuesto que pueden hacer actividades que fomenten el aprendizaje, pero lo ideal es que se hagan a través del juego para que les resulten más atractivas», recomienda Guillermo Bautista, profesor de Psicología y Ciencias de la Educación en la Universitat Oberta de Catalunya (UOC).

Obligarlos a sentarse una hora al día delante de un libro a repasar conceptos matemáticos o rellenar hojas de caligrafía de forma mecánica «no tiene mucho sentido» desde el punto de vista pedagógico. «Sin embargo, si les pedimos que escriban la lista de la compra y sumen los precios para saber lo que nos va a costar seguro que lo hacen encantados y eso también es aprender. O que pasen una mañana en la biblioteca municipal del lugar donde veranean y elijan un libro, o que escriban un blog de las vacaciones. Hay mil fórmulas. La clave es darle la vuelta a la manera de enseñar los contenidos académicos para que los niños tengan una motivación, que es el verdadero caballo de batalla», admite Bautista, que también dirige un máster de formación del profesorado de ESO, Bachiller, Formación Profesional y Enseñanza de Idiomas.

No se trata de que los niños no repasen nada en todo el verano sino de que lo hagan «de forma diferente». La experiencia vivida y las circunstancias tan extraordinarias en las que ha finalizado este año el curso –«con emociones encontradas y un sabor bastante agridulce al no poder despedirse de los compañeros»– no solo han afectado a los alumnos sino a todo su núcleo familiar. «Aparte de haber hecho de profesores, la gran mayoría de madres y padres hemos ejercido de cocineras, amas de casa, monitoras de yoga, cuentacuentos, peluqueras, animadoras..., por lo que también hay que tener en cuenta la tensión que todo esto ha generado en las familias, que se merecen no solo una matrícula de honor sino el poder disfrutar de unas merecidas vacaciones. Como profesional, animo a todos los padres a que descansen de su función de maestros durante estos meses y dejen que sus hijos hagan solos las tareas que les han mandado en los colegios», añade Marga Santamaría, experta en Inteligencia Emocional y Atención Temprana.