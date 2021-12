«Creo que al profesorado se le debe pedir el certificado covid o el test negativo, da seguridad»

El jueves el alumnado canario vuelve a las aulas en el segundo inicio de curso marcado por la pandemia. El protocolo anticovid será casi igual al del año anterior, con grupos burbuja en los colegios y distancia, aunque menos, en secundaria. La consejera de Educación, Manuela Armas, adelanta en esta entrevista que es partidaria de que el Gobierno canario elija al personal educativo como uno de los colectivos a los que se les exija el certificado covid o test negativos si no están vacunados.

- El año pasado por estas fechas no se sabía siquiera si iban a abrir las aulas en todas las islas por la pandemia. Supongo que afronta este inicio de curso, que será totalmente presencial, con más certidumbres y seguridad.

- Desde luego. La experiencia es un grado y nos ha enseñado muchísimo, no solo a la administración, también a los docentes y los equipos directivos, que ya tienen sus planes de contingencia, que han cambiado poco porque el protocolo es prácticamente el mismo, con el modelo de grupos burbuja en infantil y primaria, que ha sido un éxito y se mantiene en clase, en el comedor o en los recreos. Sigue también habiendo responsables covid en los centros y en secundaria también se mantiene la distancia, aunque reduciéndola de 1,50 a 1,20 metros. Todas las medidas que fueron un éxito se van a mantener. La gran diferencia general es que estamos vacunados. El personal educativo, docente y no docente, está al 95% y hay ya un gran porcentaje de alumnado de secundaria, más de la mitad, vacunado y en el mes de septiembre la previsión es que se complete su inmunización. Pero lo que es importante es la prudencia. Aunque las cosas estén mejor la pandemia no se ha ido y el tema de las mascarillas hay que cumplirlo, los niños tienen que llevarla durante todo el tiempo.

Presencialidad, prudencia y promoción de la vacunación son, según la consejera, las claves de este inicio de curso

-¿Teme un relajamiento en el cumplimiento del protocolo?

-Bueno, vemos lo que está pasando fuera y los centros no dejan de ser un reflejo de lo que pasa en la sociedad y hay que ser cuidadosos. No tanto los niños pequeños, que son muy obedientes en ese sentido, pero hay que controlar que en los recreos, por ejemplo, los chicos más grandes no se quiten las mascarillas y esas cosas. Quizás habrá que tener una vigilancia mayor porque el hecho de que estén vacunados y vean que en la calle hay mucha gente sin mascarillas puede llevarles a la confusión. Las normas son las mismas y la prudencia es la misma aunque tengamos el importante elemento de la vacunación.

-El decreto ley de medidas anticovid aprobado esta semana habilita al Gobierno a exigir el certificado de vacunación o test negativo del virus a determinadas profesiones. ¿Será el profesorado y resto de personal no docente uno de estos colectivos?

-Yo creo que debería ser así. En primer lugar porque el objetivo es hacerlo con los colectivos que atienden a un tipo de población especial, como pueden ser los de las residencias de mayores, los sanitarios, y los docentes también tienen mucha responsabilidad porque tienen a su cargo muchos niños. Es un tema serio, estamos hablando de niños, y en el caso de los menores de 12 años están sin vacunar. Me gustaría que todos los que están alrededor del alumnado estén vacunados, por dar mayor seguridad. Entiendo que es algo voluntario, pero hay que dar seguridad al entorno educativo y vacunarse es una garantía de éxito del control de los contagios. Así que con los test damos esa seguridad también respecto a quienes no se han vacunado. Si yo estoy poniendo geles, distancia de seguridad, mascarillas, ventilación, parece razonable que sea una garantía que el personal esté vacunado y si no lo está, debe demostrar que no tiene ningún peligro. Lo considero una medida acertada.

-¿Prevé que durante el curso se vacune también al alumnado menor de 12 años?

-No lo sé. Si por algo han funcionado los protocolos, además de por la responsabilidad de la comunidad educativa, es porque todo lo que hacemos está bendecido por Sanidad, siempre. En un tema tan delicado como la vacunación de los menores, tiene que aprobarlo la Agencia Europea del Medicamento y las autoridades sanitarias. Si se hace será porque no hay riesgo.

-¿No es arriesgado con la variante delta reducir la distancia interpersonal en secundaria de 1,5 metros a 1,2 metros?

-Esta es la medida que vamos a poner la mayoría de las comunidades avalada, evidentemente, por Sanidad. Ahora está en 1,20 y si en algún momento Sanidad entiende que no es suficiente por esta variante, otras nuevas o por lo que sea, readaptaríamos el protocolo, que es un documento vivo.

-Como dice, el protocolo educativo anticovid está abierto en función de la evolución de la pandemia, por si empeora o sigue mejorando, dejando incluso abierta la flexibilización de las medidas. ¿Tiene Canarias todos los escenarios previstos?

-Sí. Nosotros tenemos un avance también que no teníamos el curso pasado, que es el plan de digitalización que nos permite tener aulas virtuales, que no teníamos cuando empezó la pandemia. Si se pone mal la situación estamos preparados para ir a 'online' o a una enseñanza mixta, tenemos las herramientas para hacerlo. Tenemos la garantía de tener el profesorado covid contratado hasta el 30 de junio, de manera que aunque la pandemia mejorara muchísimo seguimos siendo prudentes y estarán hasta finales de curso. Lo básico, la palabra clave en esta situación, es la prudencia. En la Conferencia Sectorial hablábamos de las tres 'p': presencialidad, prudencia y promoción de la vacunación, son las tres claves para este curso que empieza.

-¿Se modificará el protocolo para que el alumnado vacunado no haga cuarentena si hay un positivo en su clase?

- Parece ser que puede ser así, pero necesito que la Consejería de Sanidad nuestra nos lo diga. Esto no está en el protocolo, que es un documento vivo que se ajusta en función de la pandemia, y esta es una novedad, y necesitamos que se nos explicite la situación actual para que los centros lo sepan y las familias también. Aunque es verdad que desde que hay un caso o sospecha de un caso en un centro el responsable covid lo aparta y desde ese momento es Sanidad quien se encarga de todo, el rastreo y las medidas, y supongo que será ahí cuando diga cómo actuar en cada momento, pero a mi me gustaría saberlo de antemano, que se nos explicite, y sería algo a añadir en el protocolo.

-¿Entendería que en las universidades canarias no se inicie el curso de forma presencial?

-Las universidades son autónomas y son las que deciden, yo solo puedo sugerir. Y sinceramente, no puedo entender que un alumno que estaba desde el 14 de marzo de 2020 haciendo, por ejemplo, primero de Derecho vaya a terminar casi el grado sin haber pisado prácticamente la universidad. Esto no puede ser. Evidentemente debe primar la seguridad y la salud, pero hay universidades que lo han hecho para que las clases sean presenciales, como hacemos nosotros con nuestro alumnado en las enseñanzas no universitarias. Mi información es que la Universidad de Las Palmas ya ha dicho que el curso será presencial. No entendería que en la situación pandémica que estamos ahora las universidades siguieran con clases no presenciales, el alumnado tiene que pisar las aulas, aunque sea con un modelo mixto.

-Con la reducción de la distancia en secundaria de 1,50 a 1,20 metros habrá más alumnado en las aulas y 900 docentes covid menos que el curso pasado. Todos los sectores de la comunidad educativa han constatado una mejora de resultados con la reducción de ratios y aumento de la plantilla por las medidas sanitarias y demandan que se consoliden. ¿Pasado el virus se volverá a la situación prepandemia?

-No volveremos a la situación inicial, ya estamos consolidando mejoras y este año se incorporan al sistema 1.016 docentes de forma permanente, además de los 1.658 de refuerzo covid, que son temporales. El sistema educativo canario tenía y tiene déficits que creo es momento de resolver. Este profesorado que se queda en el sistema atenderá cosas que creo estaban abandonadas, como la atención a la diversidad en sentido muy amplio, y hemos bajado ratios no de forma generalizada sino donde entendemos que hay que hacerlo. Lo de las ratios es un tema muy recurrente en Canarias, y si se mira como número de alumnos por profesor en un aula ahí no estamos mal, sino en la media nacional e incluso mejor en algunos niveles. Pero eso no es todo para que haya éxito escolar, y se necesitan una serie de figuras pedagógicas en los centros donde Canarias estaba muy deficitaria. Si un profesor con 25 alumnos en el aula tiene las ayudas necesarias de atención al alumnado con más dificultades, si tiene metodologías activas como la docencia compartida, mejora la calidad y los resultados, y no tiene que ver con que haya menos alumnos en el aula sino con que el centro tenga otro tipo de recursos. Además, también hay que tener en cuenta que ha bajado la matrícula, sobre todo en la etapa de Infantil, donde ha caído muchísimo y también ha bajado el número de docentes porque la necesidad ya no está.

-¿Y dónde han bajado ratios?

-Nosotros hemos mirado los cursos críticos, por decirlo de alguna manera, que necesitan una atención especial. En primero de la ESO hemos bajado la ratio de 30 a 27 alumnos, que por ejemplo en un instituto con cuatro grupos permite crear otro. Y hemos bajado la ratio en primero de la ESO porque es un cambio de enseñanza, los alumnos pasan del colegio al instituto, donde todo es distinto y muchos niños se pierden al llegar. También bajamos ratios en segundo de bachillerato, que en el catálogo es de 35 alumnos aunque es verdad que hay casos donde hay 36 o 37. Lo hemos bajado obligatoriamente a 30, porque entendemos que el alumnado acaba un ciclo y puede tener flecos pendientes que necesitan recuperar y afianzar de cara a la universidad por ejemplo. En los grupos mezcla hemos bajado la ratio a 20 y ya no se mezclará a alumnado de quinto y sexto. Es decir, hemos actuado de forma selectiva en aquellos momentos de la vida educativa donde creemos que el alumnado necesita una atención especial.

-La educación de 0 a 3 años, donde Canarias está a la cola de escolarización, parece que sigue siendo una prioridad más en declaraciones que en hechos, porque el plan para aumentar las plazas públicas sigue sin presentarse.

-En 0 a 3 años tenemos varias líneas de trabajo, una es la de reconvertir centros de infantil y primaria adaptándolos para alumnado de dos años. Ya sabemos las aulas aulas disponibles y estamos analizando cómo se tienen que adaptar, eso está en marcha. Estamos cruzando datos de los centros que están vacíos y se pueden reconvertir con los de las zonas con más déficits, que no tienen escuelas infantiles. Con los ayuntamientos ya elaboramos un documento de colaboración con la Fecam y han hecho alegaciones y estas semanas nos sentamos para concretar, porque esto hay que cerrarlo ya para que esté en el presupuesto de 2022. También hay varias escuelas infantiles nuevas que se han solicitado y que podemos llevarlas a cabo a través de convenios con los ayuntamientos para que ellos hagan la construcción y nosotros la pagamos, porque eso facilita mucho las cosas. Y está el decreto que permite que la competencia que es del Gobierno la tengan cedida los ayuntamientos un año para que puedan seguir financiando, que finaliza en enero. Nuestro compromiso es tener el plan de 0 a 3 años de Canarias terminado este año y ha avanzado muchísimo. Otra clave es el currículo que se dará en estas escuelas infantiles. A final de año estará el plan terminado y ya tenemos avanzada la autorización de 49 escuelas infantiles nuevas. Sí están aumentado las plazas, aunque no al ritmo que quisiéramos. Esto es un tema muy retrasado desde hace muchos años en Canarias. En estos dos años hemos hecho un diagnóstico, algo fundamental y que contempla la Ley Canaria de Educación, está la orden para que Gobierno y ayuntamientos nos pongamos de acuerdo sobre cómo vamos a pagar esas plazas nuevas, hemos creado nuevas escuelas, y en época de pandemia. Sí hemos hechos cosas.

-¿Las oposiciones de 2022 serán solo para el cuerpo de maestros?

-Sí, habrá de maestros y seguramente de algunas especialidades de FP. Hay que sentarse con los sindicatos. Las que hemos celebrado este año y su oferta estaban ya definidas cuando entró nuestro equipo en la consejería, la próximas ya las definiremos según nuestros criterios.

- Ya hay críticas respecto al presupuesto canario para 2022, como la de la Plataforma del 5%, alertando de que la previsión de inversión de Hacienda no contempla un aumento del gasto educativo incumpliendo la Ley Canaria de Educación. ¿Se revertirá esta situación?

- Yo tengo una ventaja, y es la sensibilidad del Gobierno canario. Cuando he planteado en la mesa del Gobierno cualquier cuestión bien fundamentada nunca han dicho que no. El Gobierno sabe que Sanidad y Educación son dos de las consejerías que más recursos necesitan, son básicas para la sociedad y el Gobierno, todos los partidos que lo conforman, son muy sensibles con esto. No sé si llegaremos al 5% del PIB ni a dónde, pero estoy segura de que van a estirar todo lo que puedan para que Educación tenga lo que necesita. Debemos tener también empatía con la situación gravísima que estamos pasando. En 2022 no tendremos los fondos covid, vamos a tener que devolver dinero que se nos prestó, lo que supone una situación complicada a nivel financiero. Confío en la sensibilidad del Gobierno, pero no puedo decir seguro que llegaremos al 5% del PIB, porque tenemos que sentarnos todos, ver lo que tenemos y cómo lo repartimos.

- ¿Pero mejorarán las previsiones actuales?

- Yo lo que quiero es que las necesidades que tiene el sistema educativo de Canarias para este curso se cumplan, para contratar profesorado, trabajadores sociales, para rehabilitar los centros que lo necesiten. Yo voy a batallar para que lo necesario para el sistema educativo esté en los presupuestos, pero no puedo asegurar llegar al 5%.