Directo Domínguez ve un «atraco a mano armada» la subida de cotizaciones para los autónomos y ofrece 'cuota cero'
La Consejería de Educación de Canarias establece los servicios mínimos para la huelga de este miércoles

La medida afecta a todos los niveles educativos y busca garantizar la atención básica durante las protestas sindicales

Ep

Las Palmas de Gran Canaria

Martes, 14 de octubre 2025, 11:51

La Consejería de Educación, Formación Profesional, Actividad Física y Deportes del Gobierno de Canarias ha dictado las órdenes por las que se establecen los servicios mínimos del personal funcionario y laboral docente, así como del personal de administración general y de servicios adscrito al departamento, con motivo de la huelga convocada para este miércoles, 15 de octubre.

En un comunicado, el Ejecutivo regional ha explicado que la primera de ellas, la Orden de 9 de octubre de 2025, responde a la convocatoria realizada por CCOO y UGT para el 15 de octubre, con paros de dos horas por turno, de 02.00 a 04.00 en el turno de noche, de 10.00 a 12.00 horas en el de mañana y de 17.00 a 19.00 horas en el de la tarde.

Mientras, la segunda orden, de 10 de octubre, regula los servicios mínimos ante la huelga convocada por el co.bas; el Sindicato Único de Trabajadores Solidaridad Obrera; Alternativa Sindical de Clase (ASC); y la CGT, también para la misma fecha, con inicio a las 00.00 y finalización a las 23.59 horas.

Educación ha señalado que ambas órdenes, que también se publicarán en el Boletín Oficial de Canarias (BOC), fija los servicios mínimos que deberán garantizarse durante la jornada de huelga del 15 de octubre.

En los institutos de educación secundaria (IES), centros integrados de formación profesional (CIFP), centros de educación obligatoria (CEO), centros de educación de personas adultas (CEPA), centros de educación a distancia (CEAD), institutos de formación profesional marítimo-pesquera (IFPMP) y escuelas de arte (EA), se establece la presencia de un cargo directivo y un docente por cada nueve grupos, diez grupos en el caso del paro de veinticuatro horas.

Además, en las escuelas oficiales de idiomas (EOI) y conservatorios de música, se designa un cargo directivo como servicio mínimo.

En los centros de educación infantil y primaria (CEIP), colectivos de escuelas rurales (CER) y aulas adscritas a otros centros, se dispone la presencia de un cargo directivo y un docente por cada seis grupos.

Por último, en cuanto a las residencias escolares específicas, se establece un cargo directivo y el veinticinco por ciento de la plantilla docente como servicios mínimos, mientras que en los centros de educación especial (CEE), el mínimo será de un cargo directivo y el cincuenta por ciento de los integrantes de la plantilla.

