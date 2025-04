El Color inunda el Colegio Arenas en su XL Olimpiada

Martes, 29 de abril 2025, 10:21 Compartir

El Colegio Arenas ha celebrado este sábado la 40ª edición de su Olimpiada, una cita muy especial que este año ha rendido homenaje a los 85 años de vida del Colegio Arenas, los 30 del Conservatorio Profesional de Música Arenas Albéniz y los 20 del Arenas Atlántico (sede de Secundaria y Bachillerato en Arucas).

Bajo el inspirador lema «El universo de los colores», la comunidad educativa vibró con una jornada cargada de emociones, arte y deporte, en la que participaron alumnos desde Infantil de 1 año hasta Bachillerato, así como un grupo de madres y profesoras que volvieron a sumarse a esta esperada cita anual con un entrañable baile.

El acto inaugural, presentado por Teresa Santana, directora de Infantil y Primaria, y Pino Afonso, directora de Secundaria y Bachillerato, contó con la presencia del alcalde de Arucas, Juan Jesús Facundo, en la mesa presidencial, acompañado del Presidente de los Colegios Arenas Alberto Rodríguez y otras destacadas autoridades y miembros de la comunidad educativa.

El emotivo pregón corrió a cargo de Francisco Germán Hernández Naranjo, padre de la alumna que tuvo el honor de encender el pebetero, Andrea Carolina Hernández Domínguez, símbolo del vínculo y la ilusión que caracterizan a la familia Arenas.

La Orquesta de Enseñanzas Elementales y el Aula Pop-Rock Instrumental del Conservatorio Arenas Albéniz interpretaron magistralmente In the Hall of the Mountain King de Edvard Grieg y Wake Me Up de Avicii, marcando el inicio de una celebración inspirada en esta ocasión en el mundo de los colores y de la luz, como metáfora de la variedad, la energía y la alegría. Para ello, el alumnado puso en escena, a través de dramatizaciones, cuadros de gimnasia y bailes, la contraposición entre la luz y la oscuridad, el color y el gris, la melancolía y la felicidad. Mostrándonos finalmente cómo, de forma colaborativa, se consigue fusionar los dos mundos y llevar la ilusión del país del Arco Iris al país de la oscuridad.

El Acto Central de la XL Olimpiada del Colegio Arenas continuó con la entrada del regatista campeón internacional Rafael del Castillo Palop, quien como invitado de honor acompañó al alumnado de 2º de Bachillerato que portó la bandera olímpica.

Como broche final, tras el encendido del pebetero, el cielo se llenó de color con un espectáculo de pirotecnia silenciosa, respetuoso con el medio ambiente, las personas y los animales, dando paso al gran baile final protagonizado por el alumnado, las familias y las autoridades presentes, donde se rindió homenaje a los aniversarios históricos del Colegio Arenas. Una jornada inolvidable que reflejó los valores de diversidad, trabajo en equipo y alegría que forman parte del ADN del Colegio Arenas.