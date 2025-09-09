Clavijo: «El esfuerzo que Canarias hace en educación es el mayor de la historia» El Gobierno elige la unitaria de Güime, en Lanzarote, para el acto de apertura de curso. Destaca la bajada de ratios para «mejorar la calidad educativa»

Efe Las Palmas de Gran Canaria Martes, 9 de septiembre 2025, 18:17 Comenta Compartir

El presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, asistió este martes a la apertura del curso escolar en las islas en una escuela rural de Lanzarote, donde defendió que el esfuerzo que la comunidad autónoma hace en estos momentos en educación pública «es el mayor de la historia». Clavijo inauguró el curso 2025-26 en la escuela unitaria de Güime (San Bartolomé, Lanzarote), junto con el consejero de Educación, Poli Suárez, y las autoridades de la isla.

El presidente ha resultado que este año el curso se abre en una escuela unitaria como «homenaje a todos aquellos maestros y maestras que durante muchísimos años llevaron la educación a todos los rincones de Canarias». Clavijo defendió que «el sistema público educativo canario es una verdadera escalera social» y resaltó que este curso se inicia con 235.000 estudiantes en todos los niveles de la enseñanza no universitaria pública de las islas, de los que 107.000 de Infantil y Primaria lo hicieron ayer. La plantilla docente se eleva a más de 28.000 profesionales, más 5.000 personas en el personal no docente y auxiliar.

«Iniciamos el curso en una escuela unitaria con el objetivo de visibilizar el trabajo que se lleva a cabo en estos centros», coincidó el consejero de Educación, Poli Suárez. En Canarias hay 129 escuelas de estas características y, según el titular del área, se está luchando por proteger y mantenerlas. De hecho, Suárez anunció un nuevo decreto para mejorar la oferta de las escuelas unitarias.

El curso comienza en Canarias con una bajada en la ratio de estudiantes por aula, la incorporación de 700 nuevos docentes y el incremento de personal auxiliar para las necesidades educativas especiales y, por lo tanto, «va a mejorar la calidad educativa de nuestra tierra», indicó el consejero.

Apuesta por FP

Subrayó la puesta en marcha de los centros integrados de Formación Profesional, tanto en El Hierro como en La Gomera y en el sur de la isla de Fuerteventura. Esa oferta de FP se incrementa este curso con 52 nuevos grupos. «La apuesta de este Gobierno por la Formación Profesional es una realidad», enfatizó.

«Estamos en el camino de tener nuestra propia Formación Profesional, con la importancia que tiene que tener para los empresarios de nuestra tierra, que son los que generan empleo», insistió Suárez.

El alcalde de San Bartolomé, Isidro Pérez, agradeció que se escogiera esta escuela unitaria para la apertura oficial del curso escolar en las islas, en este caso el colegio de Güime, un centro con dos aulas y 23 alumnos y alumnas, además de comedor.

Pérez destacó el convenio para la construcción del colegio Alcalde Alexis Tejera: «Creo que es el modelo que se puede llevar a cabo tanto en educación como en otras áreas para los ayuntamientos».

Sebastián Acosta, coordinador del colectivo de escuelas rurales en Lanzarote, donde hay trece escuelas de este tipo con 25 unidades y 350 alumnos, detalló que otras tres escuelas más se han sumado al servicio de comedor.

Colas en los centros para coger una plaza vacante de FP

El inicio de curso se desarrolló este martes en Canarias sin incidencias destacadas, según la Consejería de Educación del Gobierno canario. Aunque en FP las clases arrancan el próximo lunes, estos días se repiten las colas en los centros de personas que quieran acceder a una de las plazas vacantes, sobre todo en las familias más demandadas, como la sanitaria. Los afectados denuncian además que la asignacion de plazas es por orden de llegada, no de la nota de los expedientes académicos. Es el caso del IESPrimero de Mayo, que vivió colas de noche tanto el jueves como ayer. El consejero de Educación volvió a pedir «disculpas» y dijo que para el próximo curso «habría que pensar aumentar las plazas» en esta rama.