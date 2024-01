CEAPA pide «educar al alumnado» en el uso de los móviles en vez de prohibirlos

La Confederación Española de Asociaciones de Padres y Madres del Alumnado (CEAPA), la mayor confederación de APAS de España, se ha mostrado contraria a la propuesta del Ministerio de Educación de prohibir los teléfonos móviles a los alumnos de primaria y secundaria. Consideran que la medida debería ir dirigida a «educar en el uso de este tipo de dispositivos», en lugar de restringirlos. Por este motivo, plantea que sea el profesorado, las familias y los propios alumnos los que se formen en el empleo correcto de la tecnología y, así, comprender también los peligros que puede conllevar hacer un mal consumo, como «adicción, pérdida de atención o acceso a contenidos inadecuados».

Esta petición de CEAPA llega después de que el ramo que encabeza Pilar Alegría, el de Educación, anunciase que están estudiando la posibilidad de prohibir los móviles en las aulas. En el caso de los alumnos de primaria, el Ministerio propone vetar su uso por completo. Sin embargo, las restricciones en el caso de los estudiantes de secundaria estarían sometidas a la decisión de cada centro escolar.

La medida planteada por el Alegría, que requerirá la consulta a expertos en la materia antes de su entrada en vigor, surge como consecuencia del aumento de la «preocupación en las familias, el mundo educativo y la sociedad en general por la utilización de los dispositivos móviles, especialmente, durante el horario lectivo», según explicó la ministra cuando dio a conocer la propuesta. Sin embargo, para la Confederación Española de Asociaciones de Padres y Madres del Alumnado, el veto a los teléfonos es una forma de «criminalizar» el uso de los dispositivos tecnológicos.

Por este motivo, abogan por que se abra un debate, entre todos los actores implicados en la educación de los menores, basado en la «serenidad y la sensatez» para realzar los efectos positivos que conlleva la tecnología si se hace un buen uso de ella. Además, piden que, en caso de que sean necesarios dispositivos por motivos pedagógicos, sea el propio centro educativo el que aporte el teléfono de manera. Con ello, buscan que no se produzca «desigualdad» entre los alumnos que tengan móviles y los que no.

La propuesta de Educación

La propuesta inicial de Alegría pasaría por que en los cursos de primaria no se utilicen los teléfonos móviles y que en secundaria se haga solo «cuando así lo establezca el profesor porque su proyecto pedagógico lo requiera». Esta sería la única excepción, según dio a conocer la ministra, para los alumnos que se encuentren en la ESO. Lo que es común a ambos casos es que estos dispositivos quedarían prohibidos durante todo el periodo lectivo, incluyendo, por tanto, el tiempo que los menores pasan en el recreo.

No obstante, antes de aplicar la medida, la responsable de Educación llevará el debate al Consejo Escolar del Estado, del que forman parte representantes del profesorado, las familias y los estudiantes, y se sentará con los consejeros de Educación de todas las comunidades autónomas. Busca conseguir el mayor consenso posible para que la medida sea efectiva.

Polémica por el veto a los móviles

La propuesta de Alegría ha generado cierto revuelo en la comunidad educativa. Una parte de las familias y el profesorado, como CEAPA, consideran que excluir los teléfonos móviles de las aulas sería perjudicial para los alumnos. Creen que las clases son un lugar idóneo para enseñar a los estudiantes a hacer un buen uso de la tecnología y poder sacar provecho educativo de una herramienta que está en prácticamente todos los ámbitos del día a día.

Sin embargo, hay comunidades autónomas, dada la preocupación que ha surgido como consecuencia del uso que los menores hacen de este tipo de dispositivos, que ya han decidido prohibirlos. Murcia es la última que se ha sumado al veto de los móviles, aunque contempla que sí podrán utilizarlos en caso de que el profesor lo demande para llevar a cabo alguna actividad educativa. Esta región se suma a la lista de otros territorios en los que ya se aplicaba esta medida como la Comunidad de Madrid, Galicia (donde quieren restringirlo más, puesto que ahora se permite su empleo siempre que no estén en clase), Castilla-La Mancha y Andalucía.

Por el contrario, hay otros territorios como el País Vasco y la Comunidad Valenciana que no se han mostrado tan favorables a la medida. En el primer caso, abogan por tener su propia hoja de ruta. En esta línea, la viceconsejera de Educación, María Begoña Pedrosa, ha anunciado este jueves que los centros educativos deberán aprobar y recoger en sus reglamentos, a partir de diciembre, la regulación de este tipo de dispositivos y de los relojes inteligentes durante la jornada escolar. No obstante, ha señalado que no piden su prohibición total, sino que buscan que los colegios e institutos ayuden a educar en el empleo que los menores hacen de los móviles. Desde la Comunidad Valenciana, apelan a que ya tienen su propia normativa en vigor, el Decreto 195/2022, por la que se regula su uso en el centro educativo.

El resto de comunidades, están estudiando la posibilidad de implementar las restricciones de uso y a la espera de la decisión que adopte el Ministerio de Educación, como es el caso de Canarias. Extremadura, por ejemplo, se ha adelantado y ha convocado a los agentes educativos y a los sindicatos para llegar a un consenso. En Aragón, también se ha creado un gripo de trabajo para analizar la utilización de estos dispositivos en los colegios e institutos y las implicaciones que pueden llegar a tener en el alumnado. Por su parte, Asturias ya ha anunciado que defenderá en la próxima reunión con Alegría poner en marcha una normativa similar a la de Castilla y León y a la que propone el propio Ministerio.