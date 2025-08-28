CCOO ve «inadmisible» que el personal docente no universitario no haya cobrado el incremento salarial Califican también de «lamentable» el trato de la Consejería hacia estos trabajadores

La Federación de Enseñanza de Comisiones Obreras (CCOO) Canarias considera «inadmisible» que el personal docente no universitario sea el único de la Comunidad Autónoma al que aún no se le ha abonado el incremento del 0,5 por ciento de incremento salarial en la nómina de agosto.

En un comunicado, ha destacado que, de los casi 95.000 empleados públicos de Canarias, un tercio lo constituye la plantilla docente, y ha calificado de «lamentable» el trato de la Consejería hacia el personal docente no universitario al exigir a su titular, Poli Suárez, que proceda «de inmediato» al abono de las cantidades correspondientes.

La Secretaria General de enseñanza de CCOO Canarias, Flor Acosta, ha manifestado que ve «incomprensible e intolerable» que el profesorado de la educación no universitaria «sean el único de todo el sector público» que continúa sin percibir la cantidad correspondiente.

«CCOO ha podido comprobar que sí se le ha abonado al personal no docente y administrativo de la Consejería de Educación, Formación Profesional, Actividad Física y Deportes del Gobierno de Canarias, además de al resto del sector público de la comunidad autónoma«, ha agregado.

«Es una cuestión de justicia, equidad y, lo que es más grave, aplicación de la legalidad», ha indicado el sindicato al recordar que dicho aumento, correspondiente al periodo comprendido entre enero y diciembre de 2024, fue aprobado por el Consejo de Ministros el pasado 1 de julio.