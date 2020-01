Carmen Fernández Morante: «Las oposiciones no sirven para seleccionar al profesorado idóneo»

— ¿Por qué las oposiciones no son el mejor sistema de selección del profesorado y hay que cambiarlo?

— Hay un acuerdo básico de todos los agentes educativos de que no sirven para seleccionar a los idóneos. Hay que cambiar hacia un modelo que evalúe de verdad las competencias del candidato y eso no se puede hacer en un día ni mediante unos conocimientos declarativos. No estamos evaluando en el contexto real. Hay que cambiar hacia un modelo de acceso a la profesión docente que durante uno o dos años permita hacer un seguimiento de la persona.

— Habla del llamado MIR educativo.

— El concepto MIR es polémico porque se asocia a determinadas propuestas de partidos políticos. Sí es cierto que diciéndolo así en el imaginario social permite ver más claro a qué nos referimos. Hablamos de un periodo de contratación al que se accede con una prueba de acceso y con un seguimiento y evaluación tras los cuales se tiene una acreditación o acceso a una plaza, que debe ser exigida en todos los centros que se financien con fondos públicos. No me gusta el concepto MIR, porque es un modelo que ya da problemas en el sistema sanitario y requiere ajustes. Como concepto de formación bajo contratación y con un seguimiento individualizado –en nuestro caso proponemos una doble tutorización, universitaria y de un profesional–, y en contextos altamente innovadores, como pueden ser los hospitales universitarios y en nuestro caso los centros de referencia, sí, pero como término nos gusta hablar de un sistema APD de acceso a la profesión docente para desvincularlo de cualquier opción política.

— ¿Debe estar en la ley educativa?

— Sí. No podemos seguir con esta tendencia pendular de un gobierno, una ley educativa, una reforma de la profesión docente. Tiene que haber una ley que incluya un sistema de acceso a la profesión docente acordado por la mayoría de los partidos. En la Conferencia de Decanos de Educación llevamos desde 2017 trabajando en esto, sentándonos con las administraciones y grupos parlamentarios y en la base estamos todos de acuerdo, que el sistema hay que cambiarlo, que tiene que ser de inducción, coparticipado, remunerado, que hay que invertir en esto porque además se prevén cientos de miles de jubilaciones en los próximos cinco años y es la oportunidad para elevar la cualificación de los nuevos profesores que entran en el sistema. A nivel de inversión económica es asumible, se puede hacer y hace falta el consenso de entender que es necesario y el esfuerzo de incluirlo en los presupuestos.

— ¿Es una de las reformas urgentes para mejorar el sistema educativo?

— Es muy urgente, pero con esto solo no se llega. En esta legislatura se puede llegar a acuerdos para reformar este sistema de acceso a la profesión, pero pensamos que hay que reformar desde la formación inicial a la carrera profesional, y eso requiere más tiempo, porque no tiene sentido tocar solo el sistema de oposición si no tocamos la formación inicial y el sistema de evaluación del desempeño y el estímulo con incentivos. El Ministerio prevé reformar el acceso a la profesión docente esta legislatura y en estos próximos meses el trabajo está en definir el perfil del profesor del siglo XXI. En tres años podría haber alguna experiencia piloto de ese modelo de acceso a la profesión.

— ¿Cree que Canarias puede ser una de las comunidades piloto?

— Es mi objetivo, estoy segura que sí.