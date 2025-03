«Canarias necesita cerca de 4.000 docentes más para responder a sus retos educativos»

T. ARTILES Las Palmas de Gran Canaria Domingo, 2 de marzo 2025, 01:00 Comenta Compartir

La Plataforma por el 5% para Educación nació en 2017 con el propósito de estar vigilante para que se cumpliera la ley educativa canaria y la financiación que contempla. Bernardino Ruiz, uno de sus portavoces, afirma en esta entrevista que los estudios «con datos rigurosos» evidencian «el retroceso» en la inversión educativa en el archipiélago. «Para este Gobierno no es una prioridad», asegura.

- Canarias debió llegar al 5% del PIB de inversión educativa en 2022 y no se ha logrado. ¿La ley se ha quedado en papel mojado?

- La ley sigue en vigor, absolutamente. La realidad es que, por la vía de los hechos y por las políticas que se están desarrollando, se está vaciando de contenido uno sus objetivos principales, la financiación. La ley era la gran solución a un diagnóstico que se hizo de la situación de la educación en Canarias, que logró un consenso absoluto, que un grupo de expertos realizó ese diagnóstico comprobando que Canarias estaba a la cola del Estado en los principales indicadores educativos. Y que esa ley, los objetivos y la financiación que planteaba, era la que iba a permitir a Canarias salir del subdesarrollo educativo y económico.

Por desgracia, cuando ha gobernado la derecha, se ha producido un retroceso en la inversión, porque la educación y los servicios públicos no son una prioridad, y los datos demuestran que después, cuando han gobernado sectores de la izquierda más sensibles con lo social, la inversión ha aumentado.

-Desde que se aprobó la ley en 2014 ha habido gobiernos de diferentes signos y no se ha llegado a ese 5%.

-El gran problema es que en la primera etapa de la ley en lugar de aumentar la inversión respecto al PIB fue disminuyendo. Cuando tú trazas una senda de 8 años para conseguir el objetivo, si en los primeros cuatro escalones en vez de seguir subiendo te quedas o bajas, el que viene detrás tiene que subir de tres en tres los escalones. Cuando entra el llamado pacto de las flores teníamos tal retroceso en la inversión que no se llegó al 5% a pesar de los esfuerzos, con subidas de ciento y pico millones de euros, prácticamente subimos un punto del 3,60 al 4,60. No se llegó al 5% pero se acercó mucho. Y vuelve un gobierno de Coalición Canaria y el PP y la educación pasa a ser la última prioridad, porque bajamos de nuevo del 4,63 al 4,20 el pasado año y este al 4,05 del PIB. Los números no mienten.

-En la reciente reunión con la diputada del Común la plataforma afirmó que este descenso hace a Canarias «inviable». ¿Por qué?

-A lo mejor suena muy duro, pero los muertos de la educación no se ven, pero los hay. Estando Canarias históricamente en muchos indicadores a la cola, el no haber afrontado con seriedad la ley canaria de educación está implicando que continuemos aumentando nuestra distancia en esos indicadores respecto a las medias del Estado. Todas las evaluaciones lo demuestran y otras comunidades avanzan a un ritmo mayor. Creo que es una gran irresponsabilidad política el que no se desarrolle y financie la ley. En ese sentido, hay víctimas, que son los miles de niños que no tienen la educación de 0 a 3 años, que les puede permitir salir del fracaso escolar. La pobreza en Canarias aumenta, la bolsa de desigualdad aumenta, y la ley era la solución a ese problema.

-¿Se han reunido con el consejero de Educación?

-Sí, varias veces.

-¿Y atisba que al terminar esta legislatura se pueda llegar al 5% del PIB en inversión educativa?

-No. El consejero de alguna forma manifiesta que él administra lo que le dan. Y lo que le da Hacienda y los acuerdos de su Gobierno es cada vez menos. Él dice que le gustaría tener más, pero el problema es que este Gobierno tiene una política donde la educación no es una prioridad. El consejero lo que hace es vender bien lo poco que le dan. Vende con una sonrisa unos presupuestos que son de retroceso evidente.

-El presupuesto de Educación ha aumentado en 61 millones en 2025.

-Y tenían que haber sido 250 millones, es un nuevo incumplimiento flagrante. Los temas sociales en Canarias son de una gravedad y un retroceso que tenemos que ser conscientes en esta sociedad de lo que está pasando. Porque hay gente que con estas políticas siguen acumulando grandes beneficios económicos, mientras que hay sectores de la sociedad que siguen perdiendo oportunidades y se siguen empobreciendo.

-Ustedes enlazan la política fiscal con la falta de inversión en educación.

-Evidentemente. En los últimos 20 años Canarias ha pasado de ser la quinta comunidad que fiscalmente más recaudaba a ser la última. Tenemos que tomar conciencia de que la educación cuesta dinero, que mejorar los servicios públicos cuesta dinero y que el dinero sale de los impuestos, pagando más los que más tienen podemos dar ese salto que necesitamos. En Extremadura, cada habitante está poniendo 653 euros más de contribución fiscal en su presupuesto respecto a nosotros. La media del Estado, 1.425 euros más que nosotros. Y Baleares, una comunidad que vive también del turismo y de un modelo económico similar a nosotros, pone 2.670 euros cada habitante. En estos 20 años ha habido una política sistemática de aumentar las bonificaciones fiscales que benefician a unos pocos.

-¿No cree que la educación canaria ha mejorado?

- Hicimos un estudio en torno al 2019 de los principales indicadores educativos y demostramos con datos que Canarias en los últimos 20 años ha mejorado, pero el problema es que vamos a un ritmo tan lento que los otros nos siguen sacando distancia, con lo cual seguimos siendo el farolillo rojo. Hemos estudiado y descubierto en esos datos y estudios que una comunidad similar a la nuestra, como es Extremadura, con más pobres, con menos PIB per cápita, ha establecido una estrategia y una prioridad política de su educación en los últimos 15 años.

Y no solo ha puesto la financiación necesaria, que es invertir por encima del 5% de su PIB, sino que ha fijado esa inversión en objetivos similares a los de nuestra ley. Se puso por encima de la media del Estado en escolarización 0 a 3, ha fortalecido la plantilla para prevenir el fracaso escolar, para la atención a la diversidad. En Extremadura se ha sabido hacer y con gobiernos socialistas y del PP, tuvieron claro hacer de su educación la prioridad política para un avance en su modelo económico.

- En el abandono escolar temprano Canarias sí ha logrado reducir la brecha.

-Sí, ese es el único éxito que nos podemos poner, de alguna forma, en este periodo, pero ha pasado a nivel de todo el Estado. Creo que en gran parte la clave ha sido que tras el covid los jóvenes se dieron cuenta de que había que volver a formarse, porque hubo una crisis, se removieron conciencias y la Formación Profesional pasó a ser una alternativa que daba una salida. En la anterior legislatura se aumentó la inversión en educación y se hizo una apuesta importante también por la FP, por potenciarla, en generar más plazas, y ahí los jóvenes que se estaban yendo directamente al mercado laboral vieron que tenían que formarse porque si no solo accedes a los trabajos más precarios.

-¿Qué opina del plan de Educación para bajar las ratios en las aulas canarias en tres años?

- Creo que el consejero practica la contabilidad creativa con las ratios. Mezcla la ratio de alumnado por aula con la de alumnado por profesor, que es la determinante. En esta última, con los apenas 700 profesores que plantea incorporar en los próximos tres cursos, no nos acercamos ni de lejos a las cifras de Castilla y León o Extremadura. Canarias necesita incrementar sus plantillas en cerca de 4.000 docentes ya para equipararse con Extremadura y responder a sus retos educativos y esto supone movilizar 200 millones de euros el próximo curso. Extremadura tiene hoy 14 profesores más que Canarias por cada 1.000 alumnos y es posible que dentro de 3 años, tanto Extremadura como las medias del Estado sigan avanzando, por lo que este plan se quedará en una operación más de marketing para aparentar que se hacen mejoras, ocultando que son lentas e insuficientes.

Con los planes actuales de crecimiento de plantillas y escolarización de la educación infantil 0-3 años, la brecha educativa de Canarias seguirá creciendo y, con ello, una cantidad nada despreciable de nuestro alumnado más vulnerable seguirá perdiendo su oportunidad de progresión educativa.