De Canarias a EE UU con una beca: «Seré la sombra de mi mentor para aprender lo máximo posible»

«Creo que es muy importante irse fuera y, si me ofrecen allí una oportunidad interesante, estaría abierto a quedarme». El sueño americano también late en Canarias. Santiago Portillo de Muller tiene 23 años y es graduado en Ingeniería en Organización Industrial por la Universidad Rey Juan Carlos (URJC). Su futuro inmediato no está en las islas, sino al otro lado del charco. Allí le espera Washington D. C., Estados Unidos, donde pretende definir sus próximos pasos profesionales y averiguar si reúne las «habilidades» para ser un buen líder.

Su viaje, que se prolongará durante dos meses, tiene carácter formativo y es posible gracias a la Fundación Mapfre Canarias. La entidad entregó este miércoles sus becas de los programas de Internacionalización Shadowing en Estados Unidos y de estudios de posgrado en áreas de ciencia, tecnología, matemáticas e ingeniería (STEM, por sus siglas en inglés) y administración y dirección de empresas (ADE), tanto en universidades nacionales como internacionales, a nueve estudiantes.

Santiago no puede esconder la «ilusión» que le provoca formar parte del programa Shadowing, sobre todo porque tendrá la «oportunidad de ver cómo funcionan las instituciones, cómo toman decisiones los líderes y aprender de ellos». Su meta es poner en práctica todo el conocimiento adquirido cuando acceda a un puesto de trabajo.

Bárbara Sánchez Czerwinska es graduada en Economía por la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (ULPGC) y también pondrá rumbo a la capital estadounidense en el curso 2025-26.

Bajo esta formación, tanto a Santiago como a ella se les adjudicará la figura de un mentor —fundamentalmente profesionales en puestos de alta responsabilidad—, a quienes acompañarán para adquirir competencias clave en situaciones reales.

Bárbara vaticina que su mentor pertenecerá al área del Marketing, disciplina que más inquietudes le genera, y adelanta que será su «sombra —significado en español del término 'shadow'— para aprender de esa persona lo máximo posible».

El viaje a Estados Unidos se gesta con las tensiones entre la administración de Donald Trump y la Universidad de Harvard, la más antigua y rica del país, como telón de fondo. El Gobierno de Trump restringió recientemente el acceso a estudiantes extranjeros que participan en programas de intercambio de Harvard, con el objetivo de «salvaguardar la seguridad nacional», al considerar que la institución académica «ha demostrado un historial de vínculos extranjeros preocupantes y radicalismo».

Con todo, es una circunstancia que en ningún caso afecta a estos estudiantes canarios, que además cuentan con el respaldo de la Fundación Mapfre Canarias. «La situación está un poco revuelta, pero eso no ha hecho que yo dejara de solicitar la beca. Ahora mismo son tiempos en los que, casi en cualquier sitio, hay un poco de caos», precisa Bárbara.

La economista y Santiago son los beneficiarios del programa Shadowing, pero otros siete jóvenes han sido becados para el de estudios de posgrado STEM y ADE. Una de ellas es Elena Hernández Sánchez, que se formó en Ingeniería Biomédica y ahora cursará un máster en la materia, en el Imperial College London.

La joven muestra especial devoción por la profesión: «Es el futuro a nivel científico y de salud. La tecnología está teniendo un gran avance y se puede aplicar para solucionar grandes problemas». Ella quiere especializarse en biocomputación e inteligencia artificial (IA) aplicada a la salud, que sirven para «modular cosas biológicas, como pulmones, células o genes», por ejemplo, para probar prótesis o dispositivos como un marcapasos en el ordenador, en lugar de en personas, lo que resulta «positivo para no dañar al paciente».

Adrián Jiménez Melián es otro de los afortunados. En su caso, realizará un Máster en Análisis Económico en la Universidad Carlos III de Madrid. El joven, recién graduado en Economía por la ULPGC, quiere ampliar sus conocimientos para «buscar soluciones a los problemas que enfrenta la sociedad hoy en día».

Sobre el panorama económico a escala global, enfatiza que el mundo es cambiante y que la globalización hace que «lo que pasa en un sitio, afecta a muchas otras partes del mundo». Sin embargo, al realizar un repaso de la historia no puede evitar sentirse optimista: «El mundo ha afrontado diferentes problemas y ha sabido a solventarlos con éxito».

Por su parte, el presidente de la Fundación Mapfre Canarias, Ignacio Baeza, subrayó el compromiso de la entidad con el progreso económico social de las islas, para el que han destinado más de 100 millones de euros en los últimos 40 años. La inversión es especialmente fuerte en formación, ya que es el «mejor motor de progreso».

Así, destacó que gracias a esta labor más de 1.300 jóvenes han dejado de ser vulnerables al acceder a un empleo y más de 300 han podido formarse fuera para luego «revertir» ese talento y conocimiento en el archipiélago.

Baeza mostró una «satisfacción enorme» por tales datos y puso de relieve que con estas becas se premia «a aquellos que más se esfuerzan», que han postulado y cuentan con un nivel académico «muy alto».