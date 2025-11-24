Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Imagen de la sede de Presidencia del Gobierno de Canarias. Juan Carlos Alonso

Canarias autoriza nueve titulaciones en universidades privadas: del grado en Inteligencia Artificial al máster de Secundaria

El Consejo Universitario de Canarias fue informado de la propuesta de implantación de las mismas

CANARIAS7

Las Palmas de Gran Canaria

Lunes, 24 de noviembre 2025, 14:20

El Consejo de Gobierno de Canarias, celebrado este lunes en Las Palmas de Gran Canaria, a propuesta de la Consejería de Universidades, Ciencia e Innovación y Cultura, ha autorizado nueve nuevas titulaciones, una vez culminados los trámites de valoración y acreditación.

La Universidad del Atlántico Medio incorporará el Máster Universitario en Formación del Profesorado de Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato, Formación Profesional y Enseñanza de Idiomas.

La Universidad Europea de Canarias contará con seis nuevas titulaciones: el Grado en Inteligencia Artificial; tres másteres oficiales, entre los que destaca el Máster Universitario en Astrofísica y Astronomía; y dos programas de doctorado: el Doctorado en Intervención Psicológica en los Ámbitos de la Salud y Sociocomunitario, y el Doctorado en Innovación Socioeducativa.

Por su parte, la Universidad de las Hespérides dispondrá del Máster Universitario en Filosofía, Política y Economía, y del Programa de Doctorado en Filosofía, Política y Economía por la Universidad de las Hespérides.

Con la incorporación de estas nuevas titulaciones se continúa ampliando y diversificando la oferta académica en las islas, asegurando su congruencia con las necesidades emergentes de la sociedad y del tejido productivo del Archipiélago.

Todas las titulaciones cuentan con los informes pertinentes de la Agencia Canaria de Calidad Universitaria y Evaluación Educativa (ACCUEE); y el Consejo Universitario de Canarias fue informado de la propuesta de implantación de las mismas; con lo que se ha dado cumplimiento a todos los trámites exigidos por la normativa aplicable.

