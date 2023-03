Cambridge otorga seis premios 'Top in Spain' a cuatro alumnas de Canterbury School

CANARIAS7 Necesitas ser registrado para acceder a esta funcionalidad. Inicia sesión Compartir Copiar enlace

El colegio británico internacional Canterbury School está de enhorabuena al haber recibido cuatro de sus alumnas seis prestigiosos Premios de Excelencia Académica «Outstanding Cambridge Learner Awards» otorgados por Cambridge Assessment International Education en reconocimiento a su destacado rendimiento en los exámenes de Cambridge realizados en 2022.

El alumnado de Canterbury School se presenta anualmente a los exámenes externos de Cambridge, conocidos como IGCSEs, AS Levels y A Levels, que se realizan al final de 4ºESO, 1º y 2º Bachillerato respectivamente. Estos exámenes gozan de gran prestigio a nivel internacional, ya que constituyen las pruebas oficiales de educación secundaria y de acceso a la universidad del sistema británico, en las que participan más de 10.000 centros educativos británicos e internacionales de todo el mundo.

Las alumnas de Canterbury School premiadas en 2022 son Kerensa Espino Cabrera en la prueba de Psicología (A Level Psychology), Valentina Someso Mundaray en las pruebas de Empresariales, Inglés y Geografía (AS Level Business, AS Level English Language, & AS Level Geography), Raquel Medina Marrero en la prueba de Biología (IGCSE Biology), y Martina Planells Santana en la prueba de Matemáticas (IGCSE Mathematics (Without Coursework)).

Estas cuatro alumnas han sido distinguidas en sus respectivas asignaturas con el máximo reconocimiento a nivel nacional «Top in Spain» (Mejor de España), al haber obtenido la máxima puntuación entre todos los alumnos presentados de los más de 120 colegios británicos establecidos en España.

Beryl Pritchard, fundadora y directora honoraria de Canterbury School, indica que «Es muy gratificante recibir este tipo de reconocimientos a nuestros estudiantes, y que hacemos extensible a los profesores de Canterbury School, que trabajan muy duro para lograr un éxito tremendo en los exámenes de Cambridge año tras año. Estos resultados son un reflejo del enorme talento, dedicación y compromiso que hay no sólo entre nuestros alumnos sino también entre nuestro equipo docente. Nos gustaría transmitir nuestra más sincera enhorabuena a estas increíbles alumnas y a sus familias, estamos muy orgullosos. Animamos a Kerensa, Valentina, Raquel y Martina a seguir trabajando duro para poder alcanzar nuevas metas y les deseamos mucho éxito en el brillante futuro que les espera.»

Ampliar Pam Ainsworth del equipo directivo del Canterbury School recoge el certificado en la presentación de los premios

Cabe destacar que desde 2009 el alumnado de Canterbury School ha obtenido más de 75 Premios de Excelencia Académica de Cambridge, lo cual sitúa a Canterbury School como el colegio británico más galardonado de Canarias con diferencia, así como uno de los más galardonados de España.

Los excelentes resultados académicos que obtienen los alumnos de Canterbury School cada año, se sitúan muy por encima de la media en el Reino Unido y les permiten acceder a las mejores universidades de todo el mundo. Los alumnos de la promoción de 2022 se encuentran actualmente continuando su formación académica en una gran variedad de destinos universitarios, tanto en España, como fuera de España en países como Holanda, Inglaterra, Escocia, Irlanda, Estados Unidos, Canadá y Suiza.

Un año de éxitos

Este año los alumnos de Canterbury School siguen cosechando éxitos académicos a nivel nacional e internacional. Los magníficos resultados obtenidos en los exámenes de Cambridge se suman al reciente triunfo en la Olimpiada de Informática de Las Palmas de Iván Peñate Gómez, alumno de 2º Bachillerato que se clasificó para representar a las Islas Canarias en la Olimpiada Informática Española, así como al reciente éxito del Club de Informática del Departamento de Primaria que quedó 1º de España y 9º del mundo en el Concurso Internacional de Codificación Codementum.

El colegio

Canterbury School es un centro educativo con más de 50 años de experiencia que ofrece una educación británica a alumnos de edades comprendidas entre los 18 meses y los 18 años.

En 1972 Beryl Pritchard, que siempre ha sido una mujer adelantada a su época, fundó el colegio, transformando la forma de educar en canarias al crear el primer centro de enseñanza en inglés que admitía alumnos españoles y no solo extranjeros. Su carácter emprendedor y una vida entregada a la educación fueron precisamente lo que la llevaron a recibir la Medalla de Oro de Canarias 2019.

El colegio, que empezó como un pequeño jardín de infancia con diecisiete alumnos, tiene más de 1000 alumnos en la actualidad y está consolidado como uno de los mejores colegios de España y uno de los más innovadores en rankings nacionales. Destacan sus instalaciones de vanguardia que cuentan con las últimas tecnologías educativas, así como el club de baloncesto que ha logrado entrar en el top 10 de clubes de formación en España.

