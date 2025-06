Cae dos puntos el porcentaje de aprobados en la PAU de junio en la Universidad de La Laguna con un 90% 4.734 fueron los inscritos, de los cuales pasaron la prueba 4.245, 454 suspendieron y 35 no se presentaron

Efe Santa Cruz de Tenerife Viernes, 13 de junio 2025, 11:22

La convocatoria ordinaria de la Prueba de Acceso a la Universidad (PAU) realizada entre el 4 y 7 de junio en la Universidad de La Laguna tuvo una tasa de aprobados del 90,33%, correspondiente a 4.245 personas que superaron la prueba, frente a 454 que no lo hicieron y 35 que no se presentaron.

Estos resultados son ligeramente inferiores a los de la convocatoria de junio de 2024, en la cual fue calificado como apto el 92,7% de los 4.574 estudiantes que se presentaron, ha indicado este viernes el centro docente.

Desglosando los resultados por islas, en Tenerife se inscribieron 4.265 personas, de las cuales aprobaron 3.820 (92,24%), suspendieron 413 y dejaron de presentarse 32.

En La Palma aprobaron 330 (90,90%) de un total de 366 personas, con 33 suspendidas y 3 no presentadas, mientras que en La Gomera, aprobaron 65 (90,27%) de 72 inscripciones y hubo 7 no aptas, y en El Hierro, 30 de las 31 personas inscritas superaron la prueba (96,77%), con solamente 1 calificación de no apto.

Por opciones, en Ciencias y Tecnología hubo 2.681 personas inscritas, de las cuales 2.456 fueron aptas (92,26%), 206 suspensas y 19 no presentadas.

En Humanidades y Ciencias Sociales, hubo 1.753 inscripciones, con 1.541 aptas (92,25%), 200 no aptas y 12 no presentadas; en Artes, vía de Música y Artes Escénicas, aprobaron 52 de 58 inscritas (91,22%), 5 suspensos y un no presentado.

En Arte, vía de Artes Plásticas, Imagen y Diseño, aprobaron 144 (88,34%) de 166 presentados, con 19 suspensos y 3 no inscritos.

En cuanto a las 76 inscripciones solo en la modalidad general, aprobaron 52 personas (68,42%) y suspendieron 35.

En la provincia de Santa Cruz de Tenerife, la nota media de Bachillerato ha sido de 8,24, y la nota media en la PAU ha sido de 6,64. Así, la nota de acceso promedia es de 7,60.

La Universidad de La Laguna indica que el plazo para presentar reclamaciones se prolonga desde hoy viernes hasta el 17 de junio y, una vez hayan sido resueltas, el día 20 se publicarán las calificaciones definitivas.

Quien quiera ver sus exámenes podrá solicitarlo durante los días 23 y 24 de junio y, dos días más tarde, se publicarán las citas para desarrollar este trámite entre el 27 y el 30 del mismo mes.

En cuanto a la convocatoria extraordinaria de la PAU, los exámenes se celebrarán los días 2, 3 y 4 de julio en las mismas sedes que la convocatoria ordinaria del mes anterior.

La preinscripción ordinaria para titulaciones de grado en la Universidad de La Laguna para el curso 2025-2026 se abrió el pasado miércoles y podrá realizarse online hasta el 2 de julio.