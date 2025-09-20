Colegio Heidelberg, una nueva era

Viernes, 19 de septiembre 2025, 23:28 Compartir

Un colegio que apuesta por el cambio y la necesidad de los tiempos

Este curso el Colegio Heidelberg, con dirección renovada, se sumerge en una oleada de transformaciones que pone de manifiesto que este centro siempre ha ido a la vanguardia educativa. Una de las apuestas de este curso escolar es el proyecto de Neurociencia, contando con Clara García Gorro, doctora en Neurociencia, asumiendo, el Equipo docente y dirección, la investigación como un proceso fundamental en los procesos de cambio . Es por eso que trabajan con DIDE, herramienta que permite la detección temprana con una evaluación rápida, efectiva y no invasiva de áreas emocionales, sociales y académicas, proporcionando una comprensión integral y facilitando intervenciones tempranas. Conocer para potenciar.

Respeto por la infancia

En el colegio Heidelberg la infancia es mirada con respeto, escucha y rigor pedagógico. Respetando los tiempos y ritmos individuales, se proporciona a niños y niñas contextos significativos de aprendizaje que ofrecen oportunidades para adquirir experiencias que potencian pensamiento y acción. El colegio comprende que un niño competente necesita de un entorno igualmente competente que le ofrezca oportunidades para explorar creativamente la realidad y poder transformarla. El asombro es el detonante que abre el aprendizaje a un universo de posibilidades para pensar, relacionarse, sentir, jugar, explorar y crear.

Internacionalización y apuesta idiomática

En un mundo globalizado, dominar varios idiomas es fundamental. Su modelo trilingüe (español, alemán e inglés) acompaña al alumnado desde Infantil y les permite certificar hasta un nivel C1 con Cambridge English, Goethe-Institut y Deutsches Sprachdiplom. El Alemán es la primera lengua extranjera del centro y el proyecto trilingüe cuenta con las mejores estrategias pedagógicas y organizativas para que tanto el nivel de alemán como el de inglés sea máximo, como si se tratase de dos primeras lenguas extranjeras.

Además, ofrece el Bachillerato Internacional que, junto con los intercambios y proyectos internacionales, fomentan la curiosidad, el pensamiento crítico y la adaptación a entornos globales. En definitiva, aprendizaje, certificación y puesta en práctica de los idiomas en sus lugares de origen.

Innovación y tecnología al servicio del aprendizaje

El futuro ya está en sus aulas: pizarras interactivas, programa de Tecnología Saludable, robótica y programación desde edades tempranas e Inteligencia Artificial para personalizar el aprendizaje. La tecnología ayuda a potenciar tanto el pensamiento lógico como la creatividad y así lo creen en el Colegio Heidelberg. El contacto con la tecnología se produce en las edades adecuadas, respetando una Educación Infantil libre de pantallas y siempre con fines pedagógicos concretos que mejoran su aprendizaje.

Ciencia y humanidades, las caras de una misma moneda

El Heidelberg ofrece un enfoque equilibrado: la robótica, la experimentación científica y la programación conviven con la literatura, la historia y la filosofía. La Filosofía está presente en el centro desde la etapa de Infantil, fomentando que los alumnos no sólo sean competentes en ciencia y tecnología, sino también logrando un desarrollo mucho más avanzado de su pensamiento crítico.

Educación en valores y compromiso social

El corazón del Colegio Heidelberg late al ritmo de formar ciudadanos responsables. Con proyectos como Heidelverde y Heidelberg Comparte, el alumnado aprende a cuidar el entorno y a implicarse con su comunidad.

Deporte y vida activa

El Colegio Heidelberg cuenta con amplias instalaciones y una oferta que va desde danza urbana y gimnasia rítmica hasta atletismo, crossfit y patinaje. Además, su Club Deportivo incluye equipos federados de fútbol, voleibol y baloncesto. El deporte es una forma de vida que transmite valores como superación, constancia y trabajo en equipo. El CV Heidelberg Volkswagen, actual campeón de la Liga Iberdrola, ha sido galardonado en los Premios al Deporte Canario 2025 como Mejor Equipo.

Una comunidad que crece unida

Más que un centro escolar, el Heidelberg constituye una auténtica comunidad educativa. Familias, profesorado y alumnado participan de manera corresponsable en un clima de confianza, respeto y apoyo mutuo, donde cada estudiante se siente reconocido y acompañado en su proceso de aprendizaje para desarrollar plenamente sus capacidades.

Más allá de las notas: habilidades para la vida

La excelencia académica se refleja en los resultados de la EBAU, pero su compromiso va más allá: comunicación, liderazgo, empatía, resiliencia y trabajo en equipo son pilares en la formación de su alumnado que se construyen desde la Etapa Infantil. Es por eso que el Kindergarten es la base de la pirámide educativa del Colegio Heidelberg. Corrientes como Reggio Emilia, estimulación temprana, trabajo de las emociones y neurociencia en edades tempranas ayudan a los estudiantes a formarse como ciudadanos competentes para un mundo que está por llegar.