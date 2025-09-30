Los alumnos del Liceo Francés de Gran Canaria se unen al «World Clean Up Day» limpiando las playas de Telde Nuestras alumnas y alumnos han formado parte de una de las mayores movilizaciones cívicas globales en la lucha contra la contaminación

Estudiantes y docentes del Liceo trabajaron juntos para limpiar áreas cercanas al colegio y las playas del municipio de Telde.

Martes, 30 de septiembre 2025, 09:50 | Actualizado 09:59h. Compartir

El Liceo Francés Internacional de Gran Canaria se sumó hoy viernes, 26 de septiembre, a millones de personas alrededor del mundo para participar en el World Cleanup Day, una de las mayores movilizaciones cívicas globales en la lucha contra la contaminación.

Una jornada en la que estudiantes y docentes del Liceo trabajaron juntos para limpiar áreas cercanas al colegio y las playas del municipio de Telde, contribuyendo a la preservación del medio ambiente y fomentando una conciencia ecológica entre los más jóvenes.

El World Cleanup Day es una iniciativa mundial que reúne a millones de voluntarios en más de 180 países para limpiar basura y desechos de entornos naturales, playas, ciudades y áreas rurales.

Estudiantes y docentes limpiaron hoy juntos áreas cercanas al colegio y varias playas del municipio de Telde, contribuyendo a la preservación del medio ambiente y fomentando una conciencia ecológica entre los más jóvenes

El World Cleanup Day constituye una excelente oportunidad para que nuestro alumnado comprenda el impacto de sus acciones y la importancia de proteger el planeta

Nuestros escolares se repartieron para hacer sus batidas de limpieza y recogida de residuos entre Playa del Hombre, Melenara y la Playa de Salinetas. Interactuando con los usuarios de las zonas para compartir con ellos sus conocimientos sobre el impacto de los residuos en el medio ambiente y la importancia de reducir, reutilizar y reciclar, para construir entre todos un futuro más sostenible para las próximas generaciones. Nos acompañaron voluntarias de Ocean 4 Life y contamos también con el apoyo del Ayuntamiento de Telde.

Estas iniciativas son parte del compromiso del Liceo Francés Internacional de Gran Canaria para garantizar la educación integral de nuestros estudiantes. Por lo que abordamos nuestra participación en el World Cleanup Day como extensión de nuestra fi losofía educativa. Queremos ofrecer a nuestro alumnado la oportunidad de ser parte activa en una causa global que busca un cambio real. Un cambio que comienza con el respeto hacia el entorno natural e inmediato, con la toma de conciencia del impacto de sus acciones y la importancia de proteger el planeta.