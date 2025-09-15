El bono infantil ha llegado a 1.492 escolares de 25 escuelas municipales y 60 privadas La ayuda económica a las familias llega a menos centros públicos porque en estos «ya hay muchas plazas cubiertas» con otras subvenciones. Educación prevé aumentar a cifra de beneficiarios

Dánae Pérez Perdomo Las Palmas de Gran Canaria Lunes, 15 de septiembre 2025, 02:00

El bono infantil impulsado por la Consejería de Educación del Gobierno de Canarias ha posibilitado dar ayudas económicas para la escolarización de 1.492 niños y niñas de 0 a 3 años, al menos, en 25 escuelas infantiles de titularidad municipal y 60 centros privados autorizados durante el curso 2024-25. El presupuesto destinado a estas ayudas en el pasado curso asciende a los 2,9 millones de euros, por lo que cada escolar recibió de media 1.943 euros.

El bono infantil «ha pagado el 100% del coste de escolarización de 0 a 3 años en todas las escuelas adheridas al programa» el curso pasado, enfatiza David Crego, director general de Administración de Centros, Escolarización y Servicios Complementarios.

El departamento está ahora inmerso en ajustar algunos aspectos del programa para este curso, como es el presupuesto, que se prevé aumentar, y los requisitos de solicitud, para que la subvención llegue a más familias.

Crego explica que el presupuesto inicial del bono infantil era de 5 millones de euros y que se registraron 2.000 peticiones para el curso pasado, de las que solo prosperaron 1.492, «porque algunas estaban mal o fuera de renta», motivo por el que se ejecutaron solamente los 2,9 millones.

Como requisito para acceder a esta ayuda que busca favorecer la escolarización en el primer ciclo de Infantil, las familias de hasta dos miembros debían presentar ingresos máximos de 30.000 euros. Un umbral que Educación quiere aumentar «para poder llegar a muchas más familias y ejecutar todo el presupuesto destinado a ellas». «La intención es que las familias que han estado en 31.000, 32.000 euros, que se han quedado fuera por muy poquito, también entren», especifica.

El umbral varía en función del número de miembros. Siendo así, asciende a los 33.181 euros para familias con tres integrantes; a los 36.362 euros para las de cuatro; a los 39.543 euros para las de cinco; y a los 42.724 euros para las de seis o más miembros.

Paralelamente a estas acciones, el Boletín Oficial de Canarias (BOC) publicó el mes pasado la apertura del programa a más centros, que pueden solicitar adherirse al bono infantil.

Sobre la descompensación que existe entre el número de escuelas municipales -públicas y gestionadas por los ayuntamientos- y de centros privados adheridos al programa, el director general aclara que «algunos ayuntamientos no participan en él porque ya tienen su propio sistema de ayudas». Lo mismo ocurre con determinados cabildos. Además, desde Educación inciden en que «es normal que haya más centros privados adheridos, porque son mayoría y porque ya hay muchas plazas municipales cubiertas con otras ayudas».

Crego señala al respecto que el área está trabajando con la Federación Canaria de Municipios (Fecam) y con los propios consistorios «para que sepan que existe este convenio de colaboración, pero eso lo deciden ellos».

Asegura que, con esta iniciativa, Educación busca «ayudar a las familias» para que puedan escolarizar a sus hijos o hijas de 0 a 3 años «en el mayor número de centros posibles», con el alivio para conciliar que ello supone. «Lo que queremos es facilitar la matrícula en estos centros sufragando todos los gastos», resume.

En los colegios públicos

La mayoría del alumnado del primer ciclo de Infantil de Canarias está matriculado en las escuelas infantiles municipales y privadas. Las primeras plazas en los colegios públicos dependientes de la Consejería de Educación, que son totalmente gratuitas, abrieron en el curso 2022-23 con el inicio de la aplicación del plan estratégico para aumentar la escolarización de 0 a 3 años en Canarias, cuya tasa se sitúa a la cola del Estado.

Este curso ya hay matriculados en los colegios del archipiélago 2.138 niños y niñas, por los 1.871 del curso anterior. Sin embargo, la cifra aumentará, ya que Educación ha licitado nuevas aulas para un total de 1.700 plazas más en este año lectivo, que se abrirán en los meses de septiembre, octubre y enero.