Alumnos del Heidelberg, finalistas en el concurso Audi Creativity Challenge
Miércoles, 12 mayo 2021

Alejandro, Berta y Lucas, alumnos del Colegio Heidelberg de Las Palmas de Gran Canaria, ya son finalistas del Audi Creativity challenge, una competición de proyectos educativos en el que han participado 500 colegios de España en la edición de este año. El proyecto de Social Inspire, así se llama el equipo grancanario, ya está entre los 10 finalistas de este año y está entre los mejores colocados en la votación popular abierta por Audi Creativity.

Puedes apoyar a los alumnos canarios clicando aquí en este enlace y votando por su proyecto titulado 'Help for you', que consiste en la creación de una aplicación para ayudar a adolescentes con trastornos de alimentación

El trabajo, recogido en un vídeo, ha convencido a los jueces después de haber completado con éxito todas las tareas que les encomendaron en los últimos meses de cara a demostrar la viabilidad de su trabajo.

Audi Creativity Challenge ya ha seleccionado los 20 equipos que participarán en la gran final de la quinta y sexta edición que se llevará a cabo en Barcelona el próximo 19 de junio. A los equipos finalistas de la edición actual se suman también los de la quinta edición, que no pudieron participar en la final del curso pasado, aplazada como resultado de la situación generada por la crisis del COVID-19.

En estas dos ediciones han participado alrededor de 1.000 equipos de todo el territorio español, lo que representa un total de 3.000 estudiantes

Los proyectos finalistas, como el canario de Social Inspire, plantean soluciones tecnológicas a problemáticas especialmente relacionadas con la salud, la sostenibilidad y la solidaridad

Para llegar a esta final, los equipos y estudiantes participantes en esta competición de ideas proponen soluciones creativas que respondan al reto de ¿Cómo innovar en el ámbito de lo social para mejorar el bienestar de las personas? Se trata de propuestas disruptivas, vinculadas a las tecnologías emergentes, que buscan promover una actitud cívica y solidaria entre los ciudadanos con el objeto de mejorar diferentes aspectos de nuestra sociedad. Además, estas iniciativas representan un reflejo de las inquietudes que preocupan a los jóvenes en la actualidad.

Puedes ayudar a que el proyecto de Alejandro, Berta y Lucas gane la edición de 2021 votando a su trabajo 'Help for you' en este enlace.