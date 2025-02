Un alumno del Colegio Hispano Inglés vuelve a destacar en los Premios Extraordinarios

Martes, 25 de febrero 2025, 07:11 Compartir

Pablo Pérez Hernández, estudiante de 1.º de Bachillerato en la modalidad científico-tecnológica, ha obtenido este curso escolar el Premio Extraordinario de Educación Secundaria que otorga la Consejería de Educación del Gobierno de Canarias a los alumnos con los expedientes más brillantes.

Este premio no solo reconoce su brillante expediente académico, sino también su constancia, disciplina y pasión por el conocimiento. Para Pablo, este galardón supone la culminación de años de dedicación y esfuerzo. «Desde que supe de la existencia de este premio, me propuse conseguirlo. Ahora que lo he logrado, siento un orgullo inmenso. Es el resultado de todo el trabajo que he hecho durante mi etapa en la ESO», declara.

Vocación científica

Desde pequeño, Pablo ha mostrado inclinación por las Matemáticas y las Ciencias. Su pasión por los números y los desafíos analíticos le llevaron a elegir la modalidad científico-tecnológica en Bachillerato. Entre sus asignaturas favoritas destacan Dibujo Técnico, Física y Química, que le permiten profundizar en esos campos que tanto le entusiasman.

Aunque aún no ha decidido con certeza su futuro universitario, lo que si tiene claro es que quiere estudiar en el extranjero. Se siente especialmente atraído por la Ingeniería Aeroespacial y las carreras relacionadas con la Matemáticas y la Física. «Siempre me ha llamado la atención el espacio, la exploración y la tecnología que hay detrás de ello. Me gustaría poder contribuir en ese ámbito», afirma.

Deporte y disciplina

Compaginar su pasión por los estudios con el deporte es otro de los pilares en la vida de Pablo. Practica kickboxing con seriedad y aspira a competir en torneos importantes. Considera que el deporte y el estudio no son excluyentes, sino complementarios.

«El deporte me enseña disciplina y me ayuda a liberar tensiones. Tener menos tiempo me obliga a organizarme mejor. Cuando entreno, desconecto del estudio y regreso con más energía», explica. Esta combinación de actividades le ha permitido desarrollar hábitos que considera fundamentales para su éxito académico.

Premio extraordinario

El camino para obtener el Premio Extraordinario, junto a otros tres premiados de la provincia de Las Palmas, no fue sencillo. Los requisitos exigían un expediente académico de sobresaliente, tanto en la nota media como en las asignaturas de Matemáticas, Inglés y Lengua de 4º ESO. Además, los candidatos debían superar unas exigentes pruebas finales.

Pablo reconoce que la prueba de Matemáticas fue especialmente desafiante por su carácter analítico, aunque se sintió preparado gracias a la formación que recibe en su colegio «Las pruebas requieren mucho razonamiento y rapidez mental. En el colegio nos preparan desde pequeños para enfrentar este tipo de retos, cursando tanto las Matemáticas del currículo español como International Mathematics del currículo británico», comenta.

Excelencia educativa

Pablo ingresó en el Colegio Hispano Inglés con apenas tres años. Desde entonces, ha crecido en un entorno exigente, pero enriquecedor, lo que le ha permitido desarrollar sus habilidades académicas y personales. «El colegio me ha enseñado la importancia de la disciplina y la constancia. Estos valores junto al apoyo de mi familia son los motores que me han llevado a alcanzar este éxito», asegura.

El Colegio Hispano Inglés se ha consolidado como referente en la educación de excelencia. Prueba de ello es que este reconocimiento de Pablo Pérez al expediente de 2024 es el sexto consecutivo que recibe un alumno de esta institución multilingüe.

En ediciones anteriores, fueron premiados Sara Bolaños Mendoza en 2019, posteriormente tras el año de 2020 sin convocatoria del premio debido a la pandemia, fue Daniela Díaz Cáceres quien lo logró en 2021, Ismael Betancor Cabrera en 2022, y en 2023, un doble galardón para Gara Herrera González y Roque Negrín Tervo. Este historial, sin precedentes, refleja el total compromiso del colegio por una formación integral, de calidad y de alto rendimiento.

Dos currículos y cuatro idiomas

El modelo educativo del Colegio Hispano Inglés combina el currículo español con el británico, permitiendo a los alumnos obtener una doble titulación. Este sistema fomenta el dominio de varios idiomas desde edades tempranas: español, inglés, alemán y chino mandarín.

Al finalizar su etapa escolar, los estudiantes no solo están preparados académicamente, sino que también poseen una ventaja competitiva en el ámbito internacional. «Estudiar en este colegio nos abre muchas puertas y un sinfín de oportunidades», asegura Pablo.

Futuro próximo

El reconocimiento obtenido por Pablo Pérez Hernández no es solo un triunfo personal, sino también la prueba palpable de que el esfuerzo, la disciplina y el apoyo familiar adecuado conducen al éxito. Pablo lo resume de manera clara: «Por mucha facilidad que tengas, sin esfuerzo no se consigue nada».

Con la mirada puesta en el futuro, Pablo encara los dos próximos años con la misma determinación que lo ha llevado hasta aquí. La Selectividad PAU será su siguiente meta y este galardón ya le ha dado el impulso necesario para seguir avanzando. «Siento que tengo una preparación sólida y que puedo desarrollar mi carrera profesional en cualquier lugar del mundo», concluye Pablo.

Alumnos del Colegio Hispano Inglés con Premio Extraordinario de Secundaria

Nota:

En el año 2020 no se celebró la convocatoria del premio debido a la pandemia

