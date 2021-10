Acto de Graduación de la Universidad del Atlántico Medio

El pasado 2 de julio tuvo lugar en el Teatro Cuyás de Las Palmas de Gran Canaria, el solemne Acto de Graduación de los alumnos de la I Promoción del Grado en Cine, I y II Promoción del Grado en Comunicación, II y III Promoción del Grado en Protocolo y Organización de Eventos, y XXIX y XXX Promoción del Bachelor of Arts (Hons) in Business & Finance y Bachelor of Arts (Hons) in Business & Marketing, de la Universidad del Atlántico Medio.

Presidido por D. Juan Jacinto Artiles Ramírez, fundador y presidente de la Universidad del Atlántico Medio, contó con la participación de D. José Ramón Pin Arboledas, Rector de la Universidad del Atlántico Medio, y los patronos de la misma, D. Miguel Ángel López Lozano y D. Marcos Cabrera Ortiz. Como padrino de estas promociones actuó D. Emilio Moya Valdés, Presidente de la Audiencia Provincial de Las Palmas, quien en su discurso dirigió unas emotivas palabras a los graduados.

Como representantes de los alumnos intervinieron Indira Díaz Estévez, alumna de la II Promoción del Grado en Protocolo y Organización de Eventos, Giorgia Pescara, alumna de la XXIX Promoción del BA (Hons) in Business & Finance, Laura Mola García, alumna de la II Promoción del Grado en Comunicación Audiovisual y Debora Guadalupe, alumna de la XXX Promoción del BA (Hons) in Business & Marketing.

Un emotivo acto en el que los nuevos graduados, 76 en total, estuvieron arropados por sus familiares y amigos, así como por el personal docente e investigador y el personal de administración y servicios de la Universidad del Atlántico Medio.

¡Felicidades a todos y mucho éxito en esta nueva etapa que se les presenta!