Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Imagen del cartel TecnoCon. C7

TecnoCon El Sauzal 2025

El evento se celebra del 7 al 9 de noviembre de 2025

Jueves, 6 de noviembre 2025

El Cabildo de Tenerife, a través de Parque Científico y Tecnológico de Tenerife y Fundación del Club Deportivo Tenerife celebran del 7 al 9 de noviembre de 2025, en el municipio de El Sauzal una nueva edición de TecnoCon INtech, el evento busca inspirar vocaciones STEM y promover el uso responsable de la tecnología.

Durante la primera jornada, se desarrollará un programa específico para colegios y centros educativos, con dinámicas de participación, concursos y actividades prácticas. El fin de semana estará dedicado a la cultura anime y Kpop, con actuaciones, concursos y entregas de premios que consolidan a TecnoCon como un referente juvenil.

Más información en la web del Parque Científico y Tecnológico de Tenerife (https://www.intechtenerife.es) y en Promotur Turismo de Islas Canarias (https://www.hellocanaryislands.com).

Publicidad

Top 50
  1. 1 Cruza con el semáforo en rojo y la atropellan en Las Palmas de Gran Canaria
  2. 2 Óscar Puente aprovecha el viaje a Gran Canaria para explicar el uso de dinero en efectivo: «300 euros como anticipo de caja»
  3. 3 La Aemet abre el grifo de las lluvias en Canarias y todos los modelos apuntan a lo mismo: el chorro polar se transforma
  4. 4 El «elevado» riesgo de apagón lleva al Gobierno a acelerar el atraque de una central flotante en el Puerto
  5. 5 Muere Patuco, el perro que arrojaron a un contenedor de Vecindario y fue salvado por los vecinos
  6. 6 Activada la alerta por contaminación marina en Gran Canaria tras detectarse un vertido frente a Telde
  7. 7 La UCO alerta de las irregularidades en el contrato de los test que Torres negoció
  8. 8 Un vecino de Mogán se enfrenta a 33 años de cárcel por presuntos abusos sexuales a su hijo y siete sobrinos
  9. 9 Una víctima acusa a su abuelo de agredirla sexualmente desde los cinco a los 11 años
  10. 10 El accidente entre un coche y una moto provoca retenciones en la GC-1 en la tarde de este jueves

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

canarias7 TecnoCon El Sauzal 2025

TecnoCon El Sauzal 2025