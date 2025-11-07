TecnoCon El Sauzal 2025 El evento se celebra del 7 al 9 de noviembre de 2025

Jueves, 6 de noviembre 2025 | Actualizado 07/11/2025 07:45h.

El Cabildo de Tenerife, a través de Parque Científico y Tecnológico de Tenerife y Fundación del Club Deportivo Tenerife celebran del 7 al 9 de noviembre de 2025, en el municipio de El Sauzal una nueva edición de TecnoCon INtech, el evento busca inspirar vocaciones STEM y promover el uso responsable de la tecnología.

Durante la primera jornada, se desarrollará un programa específico para colegios y centros educativos, con dinámicas de participación, concursos y actividades prácticas. El fin de semana estará dedicado a la cultura anime y Kpop, con actuaciones, concursos y entregas de premios que consolidan a TecnoCon como un referente juvenil.

Más información en la web del Parque Científico y Tecnológico de Tenerife (https://www.intechtenerife.es) y en Promotur Turismo de Islas Canarias (https://www.hellocanaryislands.com).