La experiencia internacional en ICSE ha sido la mejor hasta el momento

Gran Canaria ha sido el escenario perfecto para la Summer School organizada por ICSE en colaboración con la Universidad de Calabria. Entre los meses de agosto y septiembre, un grupo de estudiantes y docentes italianos vivieron en la isla un encuentro de aprendizaje intensivo, inmersión cultural y crecimiento personal.

El programa combinó seminarios sobre emprendimiento y liderazgo, talleres prácticos, visitas a empresas y un curso de español impartido por Harven School. El entorno natural y cultural de la isla ofreció a los participantes un marco inspirador para concentrarse en sus estudios y, a su vez, descubrir una nueva realidad.

«Descubrí un nuevo mundo cultural»

Los estudiantes destacaron la convivencia diaria y la oportunidad de trabajar en equipo con compañeros y docentes de diferentes procedencias. El intercambio cultural entre España e Italia fortaleció competencias comunicativas y fomentó valores como la tolerancia, el respeto y la apertura hacia otras culturas.

«Un equilibrio perfecto entre aprendizaje, intercambio cultural y diversión. Esta experiencia ha enriquecido no solo mis conocimientos académicos, sino también mi visión del mundo», comentó una participante.

Estudiantes de la Universidad de Calabria durante una de sus visitas a empresas locales. Estudiantes italianas disfrutando de un taller deportivo en la playa de Las Canteras.

«Gran Canaria fue el marco ideal para aprender y disfrutar»

El profesorado también valoró muy positivamente la experiencia: «Hemos tenido la oportunidad de disfrutar de otras experiencias internacionales increíbles, como la del año pasado en Nueva York, pero esta experiencia en Gran Canaria, con ICSE, ha sido la mejor vivida hasta el momento».

Objetivos propuestos y alcanzados

Se ha conseguido impulsar la movilidad internacional del alumnado y profesorado. La Summer School ICSE – Universidad de Calabria ha fomentado la internacionalización y la enseñanza, generando oportunidades de encuentro entre distintas culturas académicas.

Asimismo, se ha potenciado la formación práctica en un entorno intensivo. El programa ha acercado al estudiante a sectores reales, promoviendo la cooperación en proyectos aplicados y reforzando competencias profesionales.

Por último, se ha logrado favorecer el intercambio cultural y lingüístico entre España e Italia. La convivencia diaria y las actividades conjuntas han enriquecido la experiencia intercultural y personal de los participantes.

Según uno de los estudiantes italianos: «Mi experiencia en la Summer School de ICSE fue enriquecedora e inspiradora. Tuve la oportunidad de aprender de excelentes profesores, colaborar con estudiantes motivados y adquirir nuevas perspectivas tanto académicas como profesionales.»

Como resultado, se ha fortalecido la red de cooperación académica entre Canarias e Italia, consolidando los lazos entre ICSE y la Universidad de Calabria. Al mismo tiempo, se han generado redes de contacto profesional con potencial para transformarse en proyectos de investigación, oportunidades de prácticas en empresas o iniciativas emprendedoras.

«Sin duda, recomiendo esta experiencia a otros estudiantes. Ha sido una vivencia excepcional que no solo enriquece los conocimientos académicos, sino que también aporta un gran valor cultural gracias a la interacción con profesionales y compañeros de todo el mundo.» Añadió otro de los participantes que quedaron muy satisfechos con la experiencia.