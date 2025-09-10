61.000 estudiantes de la ESO vuelven a clase en Canarias, con un máximo de 25 por aula en primero y segundo Mañana regresa el alumnado de Bachillerato y el lunes le toca el turno a la Formación Profesional

CANARIAS7 Las Palmas de Gran Canaria Miércoles, 10 de septiembre 2025, 12:30

Este miércoles se han incorporado a las aulas de Canarias 60.909 estudiantes de Educación Secundaria Obligatoria (ESO). Con este inicio, se completa la segunda jornada del calendario escolar tras la entrada este lunes de los casi 107.000 escolares de Educación Infantil y Primaria, dando continuidad a la apertura progresiva del curso en las diferentes etapas educativas en el archipiélago.

En este nivel educativo se empieza a aplicar también el plan de reducción de ratios, y este curso en primero y segundo hay un máximo de 25 estudiantes por aula, cifra que se alcanzará en toda la etapa cuando culmina la implantación del plan trianual.

Mañana, jueves 11 de septiembre, será el turno de los 24.980 estudiantes de Bachillerato. Y a partir del próximo lunes, 15 de septiembre, se incorporan el resto de las enseñanzas: Formación Profesional —grados C y D, y FP Adaptada— y las Enseñanzas de Régimen Especial, con las enseñanzas elementales y profesionales de Música, los ciclos formativos de grado medio y superior de Artes Plásticas y Diseño, las Enseñanzas Artísticas Superiores y las Deportivas.

En su conjunto, este curso moviliza en Canarias a cerca de 236.000 estudiantes en todas las etapas educativas. Para atenderlos, el sistema educativo público de Canarias cuenta con más de 28.000 docentes, 12.404 del cuerpo de maestros y maestras y 16.087 a los cuerpos de Secundaria, Formación Profesional y Enseñanzas del Régimen Especial, a los que se suman cerca de 5.000 mil trabajadores no docentes.

La Consejería de Educación ha fijado como objetivos prioritarios seguir reduciendo las ratios de alumnado por aula, reforzar la atención a la diversidad con más especialistas y orientadores, modernizar las infraestructuras educativas y simplificar la burocracia, con el fin de que el profesorado pueda dedicar más tiempo a la docencia.

Además, el área que dirige Poli Suárez, «continúa con su fapuesta por desarrollar la FP en las islas, ampliando este curso la red pública con la creación de cuatro centros integrados de formación profesional (CIFP), ubicados en Valverde (El Hierro), en San Sebastián de La Gomera (La Gomera), en Morro Jable (Fuerteventura) y en Santa María de Guía (Gran Canaria), a los que se unen dos nuevos centros de educación obligatoria (CEO) en Arona (Tenerife) y Las Palmas de Gran Canaria».

Junto con ello, añade Educación, continúa en marcha el Plan de Choque de Infraestructuras Educativas del Sur de Tenerife 2024-2031, con una inversión de casi 85 millones de euros destinada a la creación de diez centros y la ampliación de otros veinte. Entre las actuaciones más recientes figuran la puesta en funcionamiento del nuevo CIFP de Adeje y la ejecución de proyectos que incluyen nuevas aulas, ampliaciones, espacios de sombra y aulas Enclave en distintos puntos de las islas, con el objetivo de mejorar las condiciones de aprendizaje y responder a las necesidades de la comunidad educativa.

Además, «con el objetivo de garantizar el inicio del curso en las mejores condiciones, la Consejería de Educación, Formación Profesional, Actividad Física y Deportes ha destinado este verano más de 9,3 millones de euros a obras de mejora y acondicionamiento en más de un centenar de centros educativos de las islas», concluye el comunicado.