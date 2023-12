28.000 estudiantes de las islas cotizarán sus prácticas a partir de enero

A partir del próximo 1 de enero las prácticas del estudiantado universitario o de Formación Profesional tendrán que cotizar a la Seguridad Social, lo que afectará en Canarias a más de 28.000 alumnos y alumnas.

La medida, impulsada por el Ministerio de Educación, entra en vigor tras retrasarla tres meses ante la petición de las comunidades.

EN CONTEXTO 1.500 Es el alumnado de FP en canarias que comenzará las prácticas en enero. Otros 15.000, lo harán en el tercer trimestre.

11.500 Son los alumnos y alumnas de la ULPGC y ULL que harán prácticas este curso.

Gestión y pago Las empresas y entidades privadas se han negado a gestionar y pagar las cotizaciones, aunque están bonificadas al 95%.

Coste Al Gobierno canario le supondrá medio millón de euros. A las universidades 51 euros pos estudiante.

En las islas, las dos universidades públicas, la de Las Palmas de Gran Canaria (ULPGC) y La Laguna (ULL), se harán cargo de las cotizaciones de su alumnado. En total, entre ambas, más de 11.500 universitarios, 6.500 en el centro tinerfeño y 5.000 en el grancanario. Para la ULPGC esto supondrá una inversión de 256.250 euros, a razón de unos 51,25 euros por estudiante, lo que incluye tanto la cotización como la gestión de las altas y bajas. Y es que aunque las cotizaciones deberían correr por cuenta de las empresas en las que el alumnado hace prácticas, lo cierto es que la mayoría, pese a que están bonificadas en un 95%, se han negado a tramitarlas por la logística que requieren esas altas y bajas. En esta negativa se incluyeron tanto empresas privadas como entidades públicas, según las universidades.

Cabe recordar que se trata del alumnado que no recibe remuneración por sus prácticas -son las denominadas prácticas curriculares- pues el que si las cobra ya cotiza a la Seguridad Social. La intención del Gobierno con la extensión de las cotizaciones al resto del alumnado es incluirlos antes en la Seguridad Social para que comiencen a aportar a sus futuras pensiones.

Por su parte, el Gobierno canario será el que se haga cargo de la cotización del alumnado de los centros de Formación Profesional (FP), unos 16.500 estudiantes. En enero comenzarán las prácticas solo 1.500 mientras que el resto se incorporará en el tercer trimestre.

Precisamente se han retrasado las prácticas de FP a finales de enero suspendiendo las que estaban previstas entre el 8 y el 29 de ese mes para poder organizar la logística, explicó ayer el viceconsejero de Formación Profesional y Cualificaciones Profesionales, Francisco Rodríguez Machado. «Hemos sacado por trámite de urgencia la gestión de esas prácticas. Vamos a tratar de canalizarlas a través de la Fundación Universitaria para que no afecten ni a los centros educativos ni a las empresas», explicó. Y se han suspendido las de las primeras tres semanas de enero porque había que dar «seguridad jurídica y sin generar problemas», añadió.

En cuanto al número de empresas afectadas, el viceconsejero estimó que entre 7.000 y 8.000. «Hay muchas microempresas que asumen a un alumno en prácticas», apostilló.

El viceconsejero reconoció que las comunidades han estado intentando que la medida se retrasara unos meses más. «Lo estuvimos intentando hasta el último momento, el día 21 estábamos reunidos por videoconferencia las comunidades con los dos ministerios, el de Seguridad Social y el de Educación. Era la tercera vez que les exponíamos los inconvenientes y nos parecía una falta de responsabilidad irnos a las Navidades sin que los centros supieran el estado de la situación». Por eso, afirmó, se comunicó a los centros de FP de Canarias el pasado 22 la suspensión de las prácticas hasta finales de mes.

El viceconsejero también señaló que en total el Gobierno canario aportará medio millón de euros para el pago de las cotizaciones y la gestión. Aunque añadió que el Ministerio de Educación les ha dicho que asumirá el 5% que no está bonificado.

Críticas de los sindicatos docentes

Los sindicatos docentes han expresado su rechazo a la suspensión de las prácticas curriculares de Formación Profesional en Canarias entre el 8 y el 29 de enero.

«Desde ANPE consideramos que no es de recibo que se informe a los centros esta circunstancia el último día lectivo del año, sin tiempo para modificar nada antes de las vacaciones. La obligatoriedad de las altas en la Seguridad Social a partir del 1 de enero se conocía desde hace mucho tiempo, e incluso se había prorrogado ya su entrada en vigor», lamentaba la organización en un comunicado. A su juicio se verá afectada la organización de los centros que ya tenían preparadas las prácticas.

El STEC también criticó la medida asegurando que era «una falta de consideración hacia los centros educativos y hacia el profesorado de FP» porque «se verán en la tesitura de avisar tanto al alumnado como a las empresas en unas fechas poco apropiadas».

Por su parte, el viceconsejero de Formación Profesional y Cualificaciones Profesionales, Francisco Rodríguez Machado, reconoció que la suspensión se debió a que hasta el 21 de diciembre, en una reunión con los ministerios de Seguridad Social y Educación, confiaban en que la medida se retrasara, igual que otra quincena de comunidades. Entienden, dijo Rodríguez, que «cotizar por esas prácticas podría generar un perjuicio enorme al alumnado si recibe una subvención o una ayuda porque no está claro si son o no compatibles con esa medida. Por lo que se podrían generar dificultades a título individual». Y, además, la medida estaba pensada para que fueran las empresas las que gestionaran las altas y bajas , «pero más del 90% son pequeñas empresas» y no lo pueden hacer.