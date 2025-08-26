1.221 euros en un centro público y 8.223 en uno privado: la abultada factura escolar para las familias El gasto medio anual por estudiante en el próximo curso es de 2.390 euros, según la OCU. Matrícula y cuotas, lo más costoso

Una encuesta de la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) a familias sobre gasto escolar duante todo el año lectivo que arranca en septiembre apunta un coste medio estimado de 2.390 euros, «ponderado de modo que se ajuste a la distribución real de los estudiantes según el tipo de centro, 67% en públicos, 24% en concertados y 9% en privados».

Sin embargo, el coste del curso por escolar varía mucho en función de la titularidad de los colegios e institutos. «El gasto anual varía dependiendo del ciclo educativo, la región donde se resida, pero sobre todo según el tipo de centro donde se matricule al alumno. Así, quienes acudan a uno público afrontarán un coste anual medio de 1.221 euros, por los 3.444 euros de quienes vayan a un centro concertado y los 8.283 euros de quienes elijan uno privado», destaca la OCU en un comunicado. Eso supone que la diferencia entre llevar a un hijo a un centro público y uno concertado es de 2.223 euros al año; y de 7.062 euros al año si se opta por un centro privado en lugar de a uno público.

Según la encuesta de la OCU, el gasto total previsto por hijo o hija se incrementa este curso un 2% en los centros públicos, un 1% en los concertados y un 4% en los privados, «aunque no hay alguna partida que destaque significativamente por sus subidas o bajadas».

La matrícula y las cuotas siguen siendo los conceptos que más pesan en la factura escolar -salvo en la educación pública, donde solo existen para la FP- y suponen el 42% del coste anual de un centro concertado (1.448 euros de media) y el 71% de un centro privado (5.898 euros de media).

Tras ellos, la principal carga económica para las familias es el comedor: 107 euros al mes en centros públicos, 139 en concertados y 162 en privados. Y le siguen las actividades extraescolares, con costes también distintos según el tipo de centro: 56 euros al mes en colegios e institutos públicos, 78 en concertados y 100 en privados. Estos gastos son más habituales en los ciclos de Infantil y Primaria.

Otro gasto significativo es el que se refiere a los libros de texto, que también varía según el tipo de centro: 157 euros al año en los centros públicos, 253 euros en los concertados y 315 euros en los privados, un coste que aumenta progresivamente según se avanza de curso. En este punto la OCU recuerda que todas las comunidades autónomas mantienen programas de acceso a libros de texto gratuitos.

El uniforme de clase y deportivo es otro gasto a tener en cuenta y resulta especialmente habitual en la mayoría de los centros concertados y la mitad de los privados; un importe que viene a sumar otros 181 euros al año. El resto de los gastos corresponden a las excursiones (viajes, visitas culturales), 176 euros a lo largo del año, de media; al material escolar (rotuladores, reglas, cuadernos…), 92 euros de media; y a las cuotas del AMPA, 41 euros. Uno de cada cinco menores dispone además de una tableta o un ordenador para uso escolar, en cuyo caso hay que sumar otros 297 euros al año.

Un último factor que destaca la OCU e influye de manera decisiva en el gasto educativo es la región donde se resida. «Un año más, las familias de Madrid son las que más gastan en educación: alrededor de 3.188 euros al año por hijo, entre otros factores porque en esta región los centros privados están más presentes». Tras ella, se sitúan Cataluña (2.980) y la Comunidad Valenciana (2.134).

La vuelta al cole supone un importante desembolso para muchas familias incluso llevando a sus hijos a un centro público. Para ayudarlas a afrontarlo la OCU pide la introducción de deducciones fiscales por hijo en Castilla y León, Cataluña y Galicia y, en el resto de autonomías, «un aumento progresivo de su importe hasta alcanzar al menos un 15% del gasto escolar total del menor a lo largo de su ciclo educativo». Estas ayudas, asegura la organización, «contribuirían a aumentar la tasa de natalidad en España, una de las más bajas del mundo».