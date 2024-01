Educación da marcha atrás y mantiene la reducción de la jornada escolar en junio

La Consejería de Educación aprobará en los próximos días una nueva resolución que incluya la jornada intensiva en Infantil y Primaria en junio, que significa una hora menos. La medida, que fue eliminada «cautelarmente» por el anterior equipo de Gobierno se suspende ahora definitivamente con una nueva instrucción y negociará con los sindicatos para el próximo curso.

Así lo explicó ayer el viceconsejero de Educación, José Manuel Cabrera Delgado. «Al no negociarse por parte equipo anterior con los sindicatos, cuando esto precisa de una regulación específica, tenemos que hacerlo nosotros y hasta que no lo hagamos este curso escolar se va a mantener la jornada intensiva como en años anteriores y comenzaremos esa negociación entre todas las partes, no solo con los sindicatos», añadió.

El pasado mes de abril, en las instrucciones para el presente curso escolar, se eliminó la reducción horaria o «jornada intensiva» que tradicionalmente se aplica en Infantil y Primaria en junio, dejando únicamente la de septiembre. Sin embargo, el equipo que entonces presidía Manuela Armas «suspendió cautelarmente» la medida tras un recurso de alzada presentado por CC OO y UGT porque afectaba a las condiciones laborales del personal docente. Si bien no se modifica el horario, ya que aunque el alumnado salga una hora antes los docentes no reducen su jornada laboral, sí las tareas que realizan durante esos 60 minutos. La reducción de la jornada escolar de verano que se mantendrá de nuevo este año se aplicaría del 1 al 21 de junio, cuando acaba el curso.

Acortar una hora el horario lectivo en junio supone adelantar toda la agenda escolar, es decir, entrar una hora antes al comedor, a las actividades extraescolares y o adelantar el horario de la recogida tardía por lo que la conciliación en muy compleja. De ahí que reclamen que no se aplique.

José Ramón Barroso, secretario general de CC OO Enseñanza Canarias, considera que «hay que buscar salidas, pero razonables» para la conciliación como que «el alumnado pudiera seguir en el centro pero atendido por otro personal y no por docentes. El profesorado tiene unos derechos que no puedes quitar sin negociar algún tipo de contraprestación», añade.

Según el documento que canceló cautelarmente la medida, mantenerla supondría que se diera una «causa de nulidad de pleno derecho» por una «posible vulneración del derecho a la negociación colectiva previsto» en el Estatuto Básico del Empleado Público.

Además, señala el documento, al dar marcha atrás «no se evidencia la concurrencia de perjuicio para el interés general o de las familias del alumnado, derivado de la suspensión de la resolución impugnada», por lo que se acordó la suspensión parcial de la resolución.

El STEC y ANPE también estaban en contra de eliminar la jornada intensiva. El primero lamentó en un comunicado a propósito de la Mesa Sectorial que Educación haya «recibido presiones por parte de las familias para que se elimine esta reducción de horario para el alumnado puesto que supone un problema para la conciliación». Sin embargo, añade el sindicato, «es inaceptable que esta modificación se haya pretendido llevar a cabo sin la preceptiva negociación colectiva».

Ambas centrales sindicales criticaron que se eliminara la reducción de la jornada en junio que existe «desde hace más de cincuenta años y no se puede anular de un plumazo, como se hizo, sin ni siquiera negociarlo ni comunicarlo a las organizaciones sindicales, a través de la resolución por la que se estableció el calendario escolar y se dictaron instrucciones para la organización del curso 2023-24».