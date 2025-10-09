De las Dunas de Maspalomas a Simo Educación 2025 El Colegio Arenas Atlántico, premiado por su proyecto educativo innovador que promueve un turismo sostenible

Lo que comenzó como un proyecto educativo para estudiar las dunas y la Charca de Maspalomas se ha convertido en un ejemplo nacional de innovación educativa. La experiencia Conciencia científica y social desde las Dunas: proyecto educativo por un turismo más azul, desarrollada por alumnado de 1º de Bachillerato del Colegio Arenas Atlántico, ha sido seleccionada entre las 35 mejores experiencias docentes de España para presentarse en Simo Educación 2025, el Salón Internacional de Tecnología e Innovación Educativa que se celebrará del 28 al 30 de octubre en Ifema Madrid.

Enmarcado en el programa europeo Escuelas Azules, el proyecto, dirigido por Marienca Lorenzo y Raquel Álvarez, integra disciplinas como Matemáticas Aplicadas, Economía, Biología, Física y Química para estudiar de manera práctica y directa el ecosistema dunar y el impacto del turismo en Maspalomas, fomentando un modelo de turismo sostenible y responsable.

Durante varias semanas, los alumnos realizan salidas de campo, encuestas a turistas y mediciones ambientales, registrando el comportamiento humano y los parámetros físicos y químicos del entorno. Pero el proyecto no se limita a recopilar datos: los estudiantes asumen un rol activo como agentes de cambio, elaborando infografías, folletos y presentaciones para concienciar tanto a turistas como a la comunidad educativa.

«La experiencia nos enseñó que la educación puede cambiar nuestro entorno y nuestras decisiones», asegura la alumna Tabatha González Robaina. Por su parte, Marienca Lorenzo destaca que «este proyecto demuestra que la innovación educativa no solo transforma el aprendizaje, sino que genera un impacto real en la sociedad y el medio ambiente».

El proyecto combina metodologías activas, tecnología educativa y trabajo cooperativo, y se prevé consolidar una red de colaboración con entidades locales para ampliar su impacto. Además, su enfoque integral —científico, social, ambiental y comunicativo— lo convierte en modelo replicable para otras zonas costeras y niveles educativos.

Con esta selección, Simo Educación 2025 reconoce el compromiso del profesorado y alumnado del Colegio Arenas Atlántico, destacando la importancia de las prácticas docentes innovadoras que contribuyen a la formación de ciudadanos críticos y comprometidos.

