Duelos invisibles, pérdidas visibles: acompañar para sanar Fundación Mémora organiza en Las Palmas de Gran Canaria el miércoles 15 de octurbe una jornada para visibilizar este tipo de pérdida y promover una sociedad más empática y cuidadora

El duelo perinatal y gestacional es una de las experiencias más dolorosas y menos visibles para las familias. A menudo vivido en silencio, este tipo de duelo suele carecer del reconocimiento social y del acompañamiento necesario para poder afrontarse de manera saludable. Por ello, visibilizarlo y ofrecer apoyo resulta esencial para transformar el dolor en comprensión y emprender el camino hacia un duelo saludable.

Conocedores de la importancia de poner sobre la mesa este tipo de pérdidas, Fundación Mémora y el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria celebrarán el próximo 15 de octubre la jornada 'Duelos invisibles: pérdida visible' coincidiendo con el Día Internacional del Duelo Perinatal. «Visibilizar este tipo de duelo y poner a disposición de las familias un espacio de reconocimiento tras la pérdida de su bebé es esencial para apoyar a los afectados y acompañarlos desde la empatía y comprensión», destaca Leticia González, representante de Fundación Mémora en Gran Canaria.

En este sentido, Fundación Mémora realiza en Canarias jornadas, sesiones de terapias para impulsar el envejecimiento activo y otras iniciativas, siempre velando por promover ciudades más empáticas y donde los cuidados y la comprensión se convierten en los ejes principales de acción.

