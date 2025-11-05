Dos años de prisión por violar a su exnovia tras aprovechar que iba bebida y se quedó dormida La Fiscalía solicitaba ocho años de prisión pero rebajó la petición después de que el acusado reconozca los hechos y pague los 3.500 euros de indemnización

Ignacio Cabanes Miércoles, 5 de noviembre 2025, 06:48

Su exnovia, con la que había tenido una relación de un año, le dejó claro que solo estaba en su casa, en un municipio de la provincia de Valencia, «en concepto de amiga» cuando se abalanzó sobre ella en la cama para darle un beso. Pese a ello y recordarle de nuevo que no quería tener ningún tipo de contacto sexual con él, y decirle que estaba conociendo a otra persona, el ahora condenado aprovechó posteriormente que la joven se quedó dormida, y que había estado consumiendo alcohol toda la noche, para violarla.

Así lo ha considerado probado la sentencia de la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Valencia, que condena al agresor sexual a una pena de dos años de prisión por un delito de abuso sexual con acceso carnal. Inicialmente el acusado, de 22 años, se enfrentaba a una petición de pena de ocho años de cárcel, pero tras el acuerdo de conformidad alcanzado entre las partes, y el reconocimiento de hechos del mismo, la pena impuesta se le rebaja considerablemente.

De hecho, se le contemplan las atenuantes de reparación del daño, tras haber abonado antes del juicio los 3.500 euros de indemnización a la víctima por los daños morales causados. Y la atenuante muy cualificada de dilaciones indebidas por unos hechos que se remontan a enero de 2022.

Según los hechos probados, y reconocidos por el propio condenado, en la madrugada del 1 de enero de ese año nuevo se encontraba con su exnovia, con la que había finalizado en noviembre una relación de pareja de un año. Ambos estaban acostados hablando en la cama, en el domicilio de él, cuando en un momento dado el joven se colocó encima de ella para besarla. Su ex le paró los pies y le dijo claramente que no quería tener ningún tipo de acercamiento sexual con él y que solo estaba allí como amiga.

Pese que ya se lo había dejado bien claro, el joven, que sabía que su amiga había estado bebiendo toda la noche, y aprovechando que se quedó dormida en su cama, se colocó detrás de ella y la forzó sexualmente sin su consentimiento. De hecho, cuando la joven se despertó y comenzó a gritar para que parara, este hizo caso omiso, según refleja la sentencia.

La víctima abandonó la vivienda a las 7.30 horas y se marchó a su casa, interponiendo posteriormente la denuncia por lo ocurrido. Un juzgado de instrucción acordó en su día una protección de 200 metros que prohibía al acusado aproximarse a ella y comunicarse en modo alguno con la misma.

Por estos hechos la Audiencia Provincial de Valencia ha condenado al acusado como autor de un delito de abuso sexual con penetración vaginal, con la agravante mixta de parentesco y las dos atenuantes anteriormente citadas, a una pena de dos años de cárcel. Además se le impone una medida de libertad vigilada de nueve años, y se le inhabilita para el ejercicio de cualquier profesión, oficio o actividad, sea o no retribuida, que conlleve contacto regular y directo con personas menores de edad por un periodo de quince años.

Asimismo, se le prohíbe aproximarse a menos de 500 metros de su víctima, de su lugar de trabajo y de cualquier lugar en el que se encuentre por un plazo de diez años.