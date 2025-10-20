Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Ester Estepa, junto a José Jurado Montilla, días antes de su muerte. Sur

'Dinamita Montilla': investigan la marca de un crucifijo en el cráneo de una de las víctimas

El juzgado de Gandía que instruye el caso por la muerte de Ester Estepa ha pedido a la Policía Nacional que confirme si el asesino en serie portaba una cruz al ser detenido

Juan Cano

Juan Cano

Málaga

Lunes, 20 de octubre 2025, 08:28

Comenta

Es una marca sutil, pero la silueta se adivina con nitidez. Los forenses encargados de examinar el cadáver de la sevillana Ester Estepa (44 años), ... una de las víctimas mortales que se atribuyen al asesino en serie José Jurado Montilla, más conocido como 'El Titi' o 'Dinamita Montilla', han descubierto la forma de un crucifijo en el cráneo de la mujer, que fue localizado meses después de su desaparición por unos excursionistas.

