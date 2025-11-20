Detienen a un guardia civil en el Puerto de Bilbao con 120 kilos de cocaína en el coche patrulla
El agente, que reside en Castro, lleva años trabajando en las instalaciones portuarias y fue arrestado por sus propios compañeros cuando transportaba la droga
David S. Olabarri
Jueves, 20 de noviembre 2025, 07:40
Un guardia civil fue detenido el domingo en el Puerto de Bilbao cuando supuestamente transportaba unos 120 kilos de cocaína en un coche patrulla. El ... arresto de José, un agente veterano, fue realizado por sus propios compañeros de la comandancia de Bizkaia, que le seguían los pasos desde hacía tiempo. Tras la detención también se realizó una redada en su vivienda de Castro Urdiales, donde reside con su familia.
El agente, con dos décadas de experiencia en el Cuerpo, estaba destinado en el área de Fiscal y Fronteras. Llevaba años en la unidad que se dedica a garantizar la seguridad en las aduanas y en los pasos fronterizos. Al parecer, su trabajo se centraba más en labores administrativas dentro de las oficinas
La Guardia Civil le estaba investigando desde hace un tiempo. Al parecer, tenían intervenidas sus comunicaciones con autorización judicial. También le estaban siguiendo. De hecho, la detención se produjo en el momento en el que transportaba 120 kilos de cocaína en el coche oficial dentro del Puerto. Según diversas fuentes, había recogido la droga dentro de las instalaciones con la aparente tranquilidad que le daba su condición de agente de la autoridad, , según ha podido saber EL CORREO
Su detención ha causado impacto en Castro Urdiales y entre sus propios compañeros. El agente José G. G. llevaba una vida aparentemente tranquila con su familia. Llevaba años destinado en el Puerto. Las fuentes consultadas sospechan que empezó a transportar pequeñas cantidades de droga por encargo de algún grupo criminal y que, con el tiempo, fue aumentando la cantidad que transportaba.
Límite de sesiones alcanzadas
El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez.
Por favor, inténtalo pasados unos minutos.
Sesión cerrada
Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este.
Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo.
¿Ya estás registrado/a? Inicia sesión