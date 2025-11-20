Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Vea la portada de CANARIAS7 de este jueves 20 de noviembre de 2025
Agentes de la Guardia Civil en el Puerto de Bilbao G.C.

Detienen a un guardia civil en el Puerto de Bilbao con 120 kilos de cocaína en el coche patrulla

El agente, que reside en Castro, lleva años trabajando en las instalaciones portuarias y fue arrestado por sus propios compañeros cuando transportaba la droga

David S. Olabarri

Jueves, 20 de noviembre 2025, 07:40

Comenta

Un guardia civil fue detenido el domingo en el Puerto de Bilbao cuando supuestamente transportaba unos 120 kilos de cocaína en un coche patrulla. El ... arresto de José, un agente veterano, fue realizado por sus propios compañeros de la comandancia de Bizkaia, que le seguían los pasos desde hacía tiempo. Tras la detención también se realizó una redada en su vivienda de Castro Urdiales, donde reside con su familia.

Detienen a un guardia civil en el Puerto de Bilbao con 120 kilos de cocaína en el coche patrulla

