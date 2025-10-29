Detienen a Carlos Fernández, el concejal de Marbella prófugo del caso Malaya El fugitivo fue identificado en los controles fronterizos del Aeropuerto de Madrid-Barajas y se le arrestó en virtud de una orden nacional

Juan Cano Málaga Miércoles, 29 de octubre 2025, 12:53

Carlos Fernández, quien fue concejal de Marbella y se fugó tras saber que iba a ser detenido por su implicación en el caso Malaya, ha sido arrestado en el Aeropuerto de Madrid-Barajas en las últimas horas.

Según ha podido confirmar este periódico, el fugitivo fue identificado en los controles fronterizos y se le arrestó en virtud de una orden nacional de detención. Fernández ya ha sido puesto a disposición de la Audiencia Nacional y en las próximas horas se sabrá su situación.

Fernández ha intentado este tiempo en más de una ocasión regresar a España y el resultado ha sido siempre el mismo después de casi 20 años, la mitad de ellos huido de la justicia. Y es que el nombre del exconcejal de Marbella aún figura en la orden internacional de detención dictada por Interpol por las causas que dejó pendientes al huir durante la 'operación Malaya', hace ya 19 años. Ante ello el exedil, atrapado en un limbo jurídico en Argentina, pedía el pasado mes de mayo a la Audiencia Nacional que anulase la orden internacional de detención dictada en 2006.

Concejal en el Ayuntamiento de Marbella primero por el GIL y posteriormente por el Partido Andalucista, huyó en junio de 2006 cuando la policía se presentó en su casa

Fernández, concejal en el Ayuntamiento de Marbella primero por el GIL y posteriormente por el Partido Andalucista, huyó en junio de 2006 cuando la policía se presentó en su casa para detenerlo en el marco de la 'operación Malaya', que destapó una red de corrupción en la ciudad entonces gobernado por el GIL. Se le perdió la pista y estuvo en paradero desconocido durante más de diez años, hasta que en septiembre de 2016 se entregó voluntariamente a la policía en la provincia argentina de San Juan, en el oeste del país junto a la frontera con Chile, donde llevaba tiempo residiendo y había formado una familia tras casarse con una mujer argentina con la que tuvo dos hijos.

El exconcejal, que llevaba tiempo trabajando como 'coach' y ha prestado servicios a políticos y empresarios de la zona, fue enviado a prisión, donde compartió pabellón con algunos exmilitares argentinos que cumplían condena por delitos de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura que padeció el país sudamericano.

Dos meses más tarde fue excarcelado y después un largo proceso, la Corte Suprema argentina (equivalente al Tribunal Supremo español) resolvió en diciembre de 2022 rechazar el pedido de extradición solicitado por la Audiencia Nacional al considerar que todas las causas por las que la justicia española le reclamaba habían prescrito.

En teoría, esa resolución del caso le abría las puertas a su objetivo de regresar a España, motivo último por el que el expolítico había decidido entregarse y blanquear su situación ante las autoridades argentinas. Sin embargo, dos años y medio después -según publicaba este periódico el pasado mayo- Fernández seguía varado en el país sudamericano y ni siquiera podía regularizar su situación, ya que permanecía indocumentado. A pesar de estar casado con una argentina, al no tener documentación, tampoco podía optar a la nacionalidad de ese país.