Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Mossos d'Esquadra Efe

Detenido un violador en serie que atacaba a sus víctimas disfrazado

El agresor sexual está acusado de dos violaciones, cometidas en Gavà (Barcelona): actuaba con sombrero, peluca, gafas y bigote postizo

Cristian Reino

Cristian Reino

Viernes, 5 de septiembre 2025, 09:36

Los Mossos d'Esquadra han detenido a un hombre, que está acusado de haber cometido dos agresiones sexuales en Gavà (Barcelona), entre el pasado mes ... de octubre y enero de este año. El presunto violador fue arrestado en Castelldefels (Barcelona), muy cerca de Gavà. Ayer pasó a disposición judicial. Tras prestar declaración, fue enviado a prisión provisional comunicada y sin fianza. Está acusado de dos delitos de agresión sexual con violencia e intimidación, dos de lesiones, de tenencia de armas y de robo.

Este contenido es exclusivo para registrados

Publicidad

Top 50
  1. 1 15.000 vacas para transportar droga en su paso por Canarias
  2. 2 Una guagua atropella a una mujer en la calle Juan Rejón
  3. 3 La actriz Antonia San Juan desvela que tiene cáncer
  4. 4 Hallan al sur de Gran Canaria abandonado y a la deriva el velero de un británico desaparecido
  5. 5 Sanidad cuela en el decreto de Discapacidad el blindaje salarial de sus nuevos cargos
  6. 6 Detienen a dos mujeres cuando intentaban introducir droga en el Centro Penitenciario Las Palmas II
  7. 7 Las fechas clave del calendario escolar de Canarias: inicio y final de las clases y cuándo son las vacaciones
  8. 8 El Cabildo compra la parcela del colegio Montessori de Tafira para ampliar el Cecopin
  9. 9 Un vecino se enfrenta a las chinches de Santa Catalina: «Pierdo dinero, pero lo hago por mi padre»
  10. 10 Sorprenden a un niño de 12 años con un revólver, cartuchos, droga y un libro de Pablo Escobar

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Comentar es una ventaja exclusiva para registrados

¿Ya eres registrado?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

canarias7 Detenido un violador en serie que atacaba a sus víctimas disfrazado

Detenido un violador en serie que atacaba a sus víctimas disfrazado