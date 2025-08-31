Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Los mossos detuvieron al agresor en una gasolinera de Manresa. R. C.

Detenido tras apuñalar y arrojar por la ventana a su mujer en Manresa

La víctima, de 27 años y que cayó sobre unos contenedores que amortiguaron el impacto, se encuentra hospitalizada, aunque fuera de peligro

José Antonio Guerrero

José Antonio Guerrero

Madrid

Domingo, 31 de agosto 2025, 11:09

Los Mossos d'Esquadra detuvieron este sábado a un hombre de 35 años que presuntamente agredió con arma blanca y arrojó por la ventana a ... su mujer -de 27 años- en Manresa (Barcelona). El individuo tenía una orden de alejamiento de la víctima. La mujer resultó herida grave y se encuentra hospitalizada, aunque fuera de peligro, según han informado este domingo fuentes policiales.

