Detenido en Toledo por explotar sexualmente a su expareja y a otras dos mujeres

Las víctimas eran retenidas contra su voluntad en una vivienda del pueblo de Yuncos

J.M.L.

Toledo

Martes, 12 de agosto 2025, 11:34

La Guardia Civil ha detenido a un hombre de 47 años en Yuncos (Toledo) por explotar sexualmente y contra su voluntad a tres mujeres en una vivienda de esta localidad de 12.800 habitantes de la que no podían salir.

La investigación se inició tras recibir la Guardia Civil una llamada de emergencia por parte de una mujer que denunciaba estar encerrada junto a otras dos mujeres en una vivienda de Yuncos. El agente que atendió la llamada pudo escuchar la voz de un hombre que intentaba acceder a la casa de forma violenta y profiriendo amenazas de muerte.

Cuando la Guardia Civil llegó al domicilio, el hombre había huido y las tres mujeres relataron que estaban siendo explotadas sexualmente. Una de ellas, además, había sido la pareja sentimental del ahora detenido y el pasado 6 de junio había presentado una denuncia contra él por violencia de género.

El hombre, que finalmente ha sido detenido, se había aprovechado de la situación de vulnerabilidad y estancia irregular en España de las tres mujeres que estaban siendo obligadas a prostituirse mediante coacciones y falsas promesas de regularización de su situación. Las tres habían sido captadas en la comarca de Yuncos y a través de anuncios en páginas web. Después eran aisladas de sus círculos familiares para que no descubrieran que iban a ejercer la prostitución.

En el registro efectuado en el piso donde eran prostituidas se han hallado cámaras de grabación para controlar a las mujeres en todo momento. El detenido ha ingresado en prisión por orden judicial como presunto autor de los delitos de trata de seres humanos con fines de explotación sexual, violencia de género, lesiones, coacciones y amenazas.

