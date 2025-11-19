Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Directo Plan Respaldo Autónomos, en directo: Manuel Domínguez anuncia las medidas para impulsar y acompañar a este colectivo
Joyas incautadas por la Policía Nacional. PN

Detenido por robar más de un millón de euros en joyas en Madrid durante el apagón

Aprovechó que ese día los sistemas eléctricos de seguridad no funcionaban y cuando le localizaron llevaba una de las joyas colgada del cuello

EP

Miércoles, 19 de noviembre 2025, 09:21

Comenta

La Policía Nacional ha detenido al autor del robo de unas 2.200 piezas de joyería valoradas en más de un millón de euros y que llevó a cabo en un centro comercial de la localidad madrileña de San Sebastián de los Reyes durante el apagón a nivel nacional del pasado 28 de abril, aprovechando que los sistemas de seguridad eléctricos no funcionaban.

El robo fue llevado a cabo por una única persona, que logró acceder a la cubierta del centro comercial y, una vez dentro, fue realizando cortes en la tela asfáltica y realizando butrones en las placas de pladur hasta localizar una pasarela interna que comunica los diferentes establecimientos, según ha informado la Policía Nacional en un comunicado.

Ya una vez dentro del establecimiento, fue abriendo las cristaleras y haciéndose con las joyas allí expuestas, incluida una colección de oro y brillantes. Una vez completado el robo, huyó del centro comercial con un coche de segunda mano que había comprado meses antes de lo ocurrido, y con el que al día siguiente viajó al extranjero, donde se deshizo del vehículo.

El sospechoso tenía varias identidades y realizaba múltiples entradas y salidas en otros países europeos para tratar de evadirse de la Policía y la Justicia. Finalmente, el día 22 de octubre fue localizado en territorio nacional y detenido como presunto responsable de un delito de robo con fuerza, y enviado a prisión provisional por la autoridad judicial.

En el momento de la detención fueron incautados casi 3.000 euros en efectivo que llevaba entre sus pertenencias y de los que no pudo justificar su origen. Además, llevaba colgando del cuello una de las joyas sustraídas del establecimiento comercial.

