Detenido un joven de 21 años como presunto autor de un asesinato de una mujer en Sevilla

El arrestado ha sido trasladado a un centro hospitalario para ser atendido tras haberse autolesionado

EP

Domingo, 28 de septiembre 2025, 11:49

Un hombre ha sido detenido como presunto autor del asesinato de una mujer con arma blanca esta madrugada en la barrida de Sevilla Este, según han confirmado fuentes de la Policía Nacional a Europa Press.

Fuentes del Servicio de Emergencias 112 Andalucía han detallado a esta agencia que el aviso llegó sobre las 03,10 horas de la madrugada, en el que un testigo alertaba de la presencia de una mujer agredida, «que estaba sangrando y que pedía ayuda» en un soportal de la calle Tigris.

Tras este aviso, la sala coordinadora movilizó a efectivos de Policía Local, Policía Nacional y servicios del 061 para que se desplazaran hasta dicha ubicación. Fuentes sanitarias han confirmado el fallecimiento de la víctima y han indicado que podría tratarse de un presunto caso de violencia de género.

Asimismo, sanitarios del 061 han indicado al 112 que el presunto agresor, un hombre de 21 años de edad, ha sido trasladado al Hospital Virgen Macarena tras haber intentado autolesionarse.

En estos momentos, la Policía Nacional mantiene abierta una investigación para esclarecer las causas del crimen y si se trataría de un posible caso de violencia machista.

El alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, ha condenado el asesinato a través de su cuenta oficial de 'X'. Ha afirmado sentirse «consternado ante el terrible suceso acontecido» en Sevilla Este, con el que ha querido trasladar su «más absoluta condena por este asesinato». Asimismo, el primer edil ha trasladado su «más sentido pésame, de todo corazón, a la familia, vecinos y allegados» de la víctima.

